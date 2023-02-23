Украина возвращает все утраченные территории: в Крыму на вражеских радиостанциях включили обращение Буданова (видео)

В обращении Буданов подчеркнул, что Крым, Донбасс и весь юг Украины навсегда вернутся домой.
В оккупированном Крыму на российских радиостанциях транслировали обращение главы украинской разведки Кирилла Буданова.
Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ. Соответствующие видео также появились в Сети.
"23 февраля на волнах радио "Спутник в Крыму" и радио "Вера", в ряде районов полуострова – Алушта, Белогорск, Джанкой, Судак – передавалось обращение начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова и гимн Украины", – пожаловались оккупанты.
Известно, что обе радиостанции входят в "Газпром-Медиа Радио".
В обращении Буданов подчеркнул, что Крым, Донбасс и весь юг Украины навсегда вернутся домой.
"Граждане Украины! К вам обращается Кирилл Буданов. Украина возвращает все утраченные территории: Донбасс, Автономная Республика Крым и весь юг Украины навсегда вернутся домой. Мы дойдем до каждого предателя Украины, где бы они ни прятались, все они будут ликвидированы. Всем патриотам — время действовать пришло. Ждите, мы идем к вам. Слава Украине!", — отметил глава ГУР в эфире вражеского радио.
Ранее Кирилл Буданов дал оптимистический прогноз по окончании войны в Украине. По его мнению, есть шанс возвращения всех наших границ в 1991 год уже летом этого года.
Читайте также:
- Буданов рассказал о "сюрпризах" Кремля к годовщине вторжения
- Чего ожидать от РФ в марте и смогут ли оккупанты прибегнуть к более мощному наступлению: оценка Буданова
- Буданов рассказал о трех крупнейших победах и поражениях Украины в войне