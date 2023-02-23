Украина возвращает все утраченные территории: в Крыму на вражеских радиостанциях включили обращение Буданова (видео)

В обращении Буданов подчеркнул, что Крым, Донбасс и весь юг Украины навсегда вернутся домой.

В оккупированном Крыму на российских радиостанциях транслировали обращение главы украинской разведки Кирилла Буданова.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ. Соответствующие видео также появились в Сети.

"23 февраля на волнах радио "Спутник в Крыму" и радио "Вера", в ряде районов полуострова – Алушта, Белогорск, Джанкой, Судак – передавалось обращение начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова и гимн Украины", – пожаловались оккупанты.

Известно, что обе радиостанции входят в "Газпром-Медиа Радио".

В обращении Буданов подчеркнул, что Крым, Донбасс и весь юг Украины навсегда вернутся домой.

"Граждане Украины! К вам обращается Кирилл Буданов. Украина возвращает все утраченные территории: Донбасс, Автономная Республика Крым и весь юг Украины навсегда вернутся домой. Мы дойдем до каждого предателя Украины, где бы они ни прятались, все они будут ликвидированы. Всем патриотам — время действовать пришло. Ждите, мы идем к вам. Слава Украине!", — отметил глава ГУР в эфире вражеского радио.