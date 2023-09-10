Украина впервые получила американское ядерное топливо: о чем это сигнализирует

Это важный шаг к прекращению монополии РФ.

США передали Украине первую партию ядерного топлива, сигнализирующую об окончании российской монополии в этом сегменте рынка.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко в эфире телемарафона.

По его словам, "Энергоатом" впервые получил топливо из США для 440 реакторов, которое изготовили совместно с украинскими специалистами.

"Дальше будем работать, чтобы вообще заменить РФ в этом сегменте. Есть уже договоренности с определенными странами", – рассказал Галущенко.

"Энергоатом" стал первой компанией в мире, которой удалось заменить российское топливо на советских реакторах ВВЭР-1000.

Добавим, Великобритания предоставит Украине кредитные гарантии на сумму 225 млн евро, чтобы укрепить энергетическую безопасность Украины и помочь избавиться от зависимости от ядерного топлива из РФ.

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