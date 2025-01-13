Украина впервые с 2022 года может получить танковое преимущество над Россией — Forbes

Везде вдоль линии фронта, где ВСУ удалось развернуть две ротные группы БпЛА, российские танки "просто не доходят до рубежа для атаки".

Украинские войска впервые с начала полномасштабной войны могут иметь танковое превосходство над российской армией. Но только на определенных участках 800-мильной линии фронта.

Об этом пишет Forbes.

"Наши танки могут действовать только с прикрытых позиций", – посетовал один российский блогер.

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В то же время украинские танки действуют "свободнее", утверждает блогер.

Российские танки, сведенные к стрельбе с замаскированных позиций за мили от линии фронта, являются, по сути, неточными гаубицами, а не боевыми машинами для штурма, как это планировали их разработчики.

Все сводится к дронам. Блогер объяснил, что "противник достиг достаточного масштаба и разнообразия своих беспилотников и отточил тактику их использования".

По словам блогера, везде вдоль линии фронта, где ВСУ удалось развернуть две ротные группы беспилотников, каждая из которых имеет несколько десятков операторов, российские танки "просто не доходят до рубежа для атаки". Они попадают на мили за линию столкновения.

Воздушное пространство более безопасно для украинских танков, утверждает блогер: "Наши операции с беспилотниками намного слабее" из-за интенсивного украинского радиоглушения и низкого контроля качества производства БпЛА, который контролируют коррумпированные кремлевские бюрократы.

Так что украинские танки могут подкатиться прямо к линии столкновения, чтобы напрямую ударить по врагу из своих пушек и пулеметов. По словам блогера, единственное спасение для оккупантов – большие запасы противотанковых управляемых ракет с плеча.

Предполагаемое танковое преимущество ВСУ означает обратное развитие с 2022 года. Тогда украинские бригады "редко применяли огонь прямой наводкой из танков" из-за огромного преимущества россиян в артиллерии и авиации. Крошечные дроны и системы помех еще не успели сменить поле боя и склонить танковое преимущество в сторону Украины.

Исключением из этой новой динамики является Курская область. Там Россия снабдила свои полки и бригады лучшими волоконно-оптическими беспилотниками, управляемыми с помощью сигналов, проходящих через тонкие кабели. Их невозможно заглушить традиционными средствами.

Так, российские волоконно-оптические дроны помогли притупить атаку ВСУ вдоль северного края Курского выступа 5 января. Есть много доказательств того, что новые российские БпЛА поражают украинские танки, в частности M-1 Abrams и Leopard 2.

Однако, по словам блогера, РФ поставляет новые беспилотники только в "приоритетные секторы", включая Курщину. Поэтому подразделения российской армии вынуждены в других секторах довольствоваться часто не работающими дронами. А когда они работают, их немедленно приземляют украинские препятствия.

Отмечается, что преимущество украинских беспилотников стало преимуществом танков с развертыванием войны. Российские противотанковые ракеты притупляют это преимущество, но основной причиной, почему ВСУ не могут использовать свою броню для отражения последних достижений врага, может быть постоянная нехватка пехоты.

"Хотя им может не хватать пехоты для удержания обширных территорий... они остаются грозным противником", — акцентировал блогер.

Напомним, по оценкам западных аналитиков, в войне против Украины Россия израсходовала все свои довоенные запасы танков Т-90 и значительную часть Т-80.

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