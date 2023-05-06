Украина впервые сбила "Кинжал" — командующий Воздушными силами подтвердил и рассказал детали

Российский "Кинжал" сбили в небе над Киевской областью.

Воздушные силы Украины впервые сбили российскую гиперзвуковую ракету "Кинжал" из ЗРК "Patriot".

Об этом рассказал командующий Воздушными силами Николай Олещук.

По его словам, это произошло во время ночной атаки 4 мая над небом Киевщины.

"Ракету Х-47 выпустил МиГ-31К с территории РФ. "Кинжал" сбили с ЗРК "Patriot", — рассказал он.

Он также добавил, что не нужно заранее обнародовать информацию, которой может воспользоваться враг.

"Мы обязательно будем сообщать что, где, чем, и когда сбили! Всему свое время", — подчеркнул Олещук.

Напомним, накануне издания Defense Express писало, что украинские военные ночью 4 мая сбили над Киевом российскую ракету "Кинжал". Однако в Воздушных силах ВСУ тогда опровергли информацию о сбитии гиперезвуковой ракеты над столицей.

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