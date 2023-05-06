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Украина впервые сбила "Кинжал" — командующий Воздушными силами подтвердил и рассказал детали

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
3040
Время на прочтение
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Украина впервые сбила "Кинжал" — командующий Воздушными силами подтвердил и рассказал детали

Украина впервые сбила гиперзвуковую ракету "Кинжал". / Фото: defence-ua.com

Российский "Кинжал" сбили в небе над Киевской областью.

Воздушные силы Украины впервые сбили российскую гиперзвуковую ракету "Кинжал" из ЗРК "Patriot".

Об этом рассказал командующий Воздушными силами Николай Олещук.

По его словам, это произошло во время ночной атаки 4 мая над небом Киевщины.

"Ракету Х-47 выпустил МиГ-31К с территории РФ. "Кинжал" сбили с ЗРК "Patriot", — рассказал он.

Он также добавил, что не нужно заранее обнародовать информацию, которой может воспользоваться враг.

"Мы обязательно будем сообщать что, где, чем, и когда сбили! Всему свое время", — подчеркнул Олещук.

Напомним, накануне издания Defense Express писало, что украинские военные ночью 4 мая сбили над Киевом российскую ракету "Кинжал". Однако в Воздушных силах ВСУ тогда опровергли информацию о сбитии гиперезвуковой ракеты над столицей.

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Дата публикации
Просмотры
3040
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