Украина впервые уничтожила стратегический бомбардировщик Ту-22М3: с таких бортов наносят ракетные удары

В России на один самолет-бомбардировщик стало меньше.

В ночь на 19 апреля Вооруженные силы Российской Федерации нанесли комбинированный удар по Украине. Враг атаковал ракетами и БПЛА типа "Shahed". Уже с утра стало известно, что зенитные ракетные подразделения Воздушных сил вместе с ГУР МОУ впервые уничтожили дальний стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Этот борт является носителем крылатых ракет типа Х-22, которым враг атакует мирные украинские города.

ТСН.ua собрал все, что известно о сбитии бомбардировщика.

Сегодня в Ставропольском крае РФ упал российский стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Предполагают, что перед этим он нанес ракетный удар по Украине. Об этом сообщил журналист Денис Казанский.

"Это достаточно далеко от Украины. Видимо, снова дружеский огонь российской ПВО. Для России - это невосполнимая потеря, такие самолеты там сейчас не могут выпускать", — отметил Казанский.

Российские Telegram-каналы пишут, что летчики успели катапультироваться, их госпитализировали. Разрушений и жертв якобы нет.

По словам местного губернатора, самолет упал в Красногвардейском районе. Причину авиакатастрофы чиновник не уточнил. Добавил, что на место происшествия "выехали все службы".

Российские Телеграмм-каналы со ссылкой на Министерство обороны РФ подтвердили, что речь идет именно о ракетоносце.

"Во время аварии Ту-22М3 на борту никого не было. Трое летчиков успели катапультироваться, двоих госпитализировали, одного ищут. Самолет упал при возвращении к аэродрому базирования после выполнения боевого задания. Летел без боекомплекта. Об этом сообщило Минобороны", – пишет Телеграм-канал Mash.

Впоследствии Сухопутные войска Вооруженных сил Украины опубликовали видео падения самолета.

"Мгновенная карма в действии — самолет Ту-22М3 ВКС РФ, бросавший ночью ракеты, разбился в Ставропольском крае. Летчики, к сожалению, выжили", — говорится в подписи к видео.

В соцсети активист и волонтер Александр Аронец сообщил, что это был один из бомбардировщиков, атаковавших Украину, в частности, наносили удары по Одесской области.

ВСУ подтвердили, что в РФ разбился стратегический бомбардировщик – видео

Спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш отметил, что это карма.

"Пока информация устанавливается о том, что именно стало причиной. Однако мы сегодня стали свидетелями прекрасной картины, которая всем подняла настроение. Это вендетта за обстрелы наших гражданских городов, в частности, за сегодняшний обстрел Днепра. Естественно, это некоторым образом ослабит возможности и мощи Российской Федерации в обстрелах их стратегической авиацией, нанесением ударов по нашей критической энергетической инфраструктуре, поэтому ждем официальных новостей. Думаю, они станут приятными для украинцев и неприятными для россиян", – сказал он.

Самолет атаковали в 300 км от Украины

Ту-22М3 удалось поразить из зенитного ракетного комплекса С-200. Сбитие самолета является спецоперацией Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Об этом сообщили источники в спецслужбах.

Операцию готовили больше недели — ожидали удобный момент для поражения самолета.

После сбития бомбардировщика другой, следовавший за ним, развернулся. Известно, что Ту-22МЗ был атакован в 300 км от Украины.

Справка:

Ту-22М — советский дальний сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец с изменяющейся геометрией крыла. Предназначен для поражения морских и наземных целей крылатыми ракетами, авиационными бомбами, в частности ядерными боеголовками. Это разработка ОКБ О.М. Туполева, производившегося на Казанском авиационном заводе имени Горбунова.

В эксплуатации – с 1974 года.

Основное вооружение бомбардировщика – противокорабельная гиперзвуковая крылатая ракета Х-22Н с облегченной фугасно-кумулятивной боеголовкой, способной сделать пробоину в корабле в 22 кв. м и глубиной 12 метров.

Читайте также: