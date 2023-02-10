Украина временно потеряла 44% атомной генерации, 75% мощности ТЭС и 33% блочных ТЭЦ – Шмыгаль

Каждая вторая подстанция Укрэнерго была атакована врагом за последние четыре месяца, отметил премьер.

Каждая вторая подстанция Укрэнерго была атакована российскими оккупантами за последние четыре месяца. Всего в результате обстрелов Украина потеряла 75% мощности ТЭС

Об этом 10 февраля сообщил в Telegram премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Премьер напомнил, что российские оккупанты сегодня снова нанесли массированную ракетную атаку по энергетической инфраструктуре Украины.

"В общей сложности из-за постоянных атак поврежденными остаются почти два десятка энергоблоков теплоэлектростанций. Если добавить к этому факт оккупации части наших энергообъектов, то Украина временно потеряла 44% атомной генерации, 75% мощности ТЭС и 33% блочных ТЭЦ", — отметил глава правительства.

По словам Шмыгаля, каждая вторая подстанция Укрэнерго была атакована врагом за последние четыре месяца.

"Несмотря на этот террор, абсолютное большинство украинцев остаются с теплом, водой и светом. Ремонты идут, ресурсов для завершения зимы достаточно, генераторы поступают, энергетическое оборудование от партнеров едет", — заключил премьер.

Напомним, Россия 10 февраля нанесла массированный ракетный удар по Украине, есть "прилеты" в объекты инфраструктуры и жилые дома, ранения получили гражданские люди. Из-за обстрелов ряд населенных пунктов остался без света и водоснабжения, введены аварийные отключения.

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