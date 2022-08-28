Украина все помнит: Зеленский после тайного совещания предупредил оккупантов о последствиях из-за обстрелов

Президент предупредил оккупантов о последствиях из-за постоянных обстрелов украинских городов.

Об этом 28 августа говорится в традиционном обращении Зеленского к украинцам.

"Провел сегодня совещание с представителями сектора обороны и безопасности. Были руководители Вооруженных Сил Украины, разведки, Службы безопасности Украины, министерства внутренних дел и других структур и направлений защиты нашего государства. Все вопросы, которые мы рассматривали, – они важны, но закрыты, детализировать я не могу. Но оккупанты ощутят ее последствия – в дальнейших действиях наших защитников. Ни один террорист не останется без ответа за удары по нашим городам. Запорожье, Орехов, Харьков, Донбасс – за всех они получат ответ", — подчеркнул президент.

Также Зеленский анонсировал важные визиты партнеров в Украину.

"Возобновлю практику обращений – к государствам и народам, которые нас поддерживают. А главное – работаем, чтобы были новые ограничения для России за войну и чтобы были новые пакеты поддержки для наших защитников, для нашего государства. Оборонная поддержка – оружие и снаряды, финансовая поддержка, политическая, информационная, поддержка нашего восстановления – каждый день каждое государственное должностное лицо должно демонстрировать результат в своей зоне ответственности. Только работа на результат дает право занимать государственные должности.Это должны помнить все, кто был наделен властью. Спасибо всем, кто добросовестно работает на государство! Спасибо всем нашим защитникам и защитницам!", — сказал президент.

Напомним, мэр Мелитополя рассказал о смерти еще одного предателя.

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