Украина вступает в новую фазу войны: WSJ назвало ключевые изменения на поле боя

Есть риск перехода войны на новый этап – так называемую позиционную войну, то есть окопную.

Украина вступает в новую фазу войны с Россией, где главное – это копать. Войска ВСУ, предназначенные для выполнения боевых задач, вынуждены рыть окопы в ожидании масштабного наступления, к которому могут прибегнуть оккупанты этой весной.

Об этом пишет УНИАН со ссылкой на The Wall Street Journal.

"Фронт уже больше похож на строительную площадку, чем на поле боя", – подчеркивает The Wall Street Journal.

Издание утверждает, что Украина пытается построить фортификации, аналогичные тем, которые год назад построила Россия — защита врага показала "убийственную эффективность" и позволила сдержать наступление украинских войск прошлым летом.

Аналогичная задача сейчас стоит перед Киевом. Войска разрывают землю, создают противотанковые рвы и траншеи, особенно в районах близ Авдеевки.

В этот понедельник премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отчитался, что на строительство фортификационных сооружений было выделено около 31 миллиарда гривен, или около 800 миллионов долларов.

Но западные чиновники и украинские солдаты говорят, что эта кампания "копай и рой" не принесла значительных результатов.

"Отсутствие прогресса становится проблемой для Украины в то время, когда Россия усиливает свои атаки. За последние дни она вытеснила украинские силы из ряда сел к западу от Авдеевки, хотя холмы и водоемы, расположенные чуть дальше к западу, могут стать естественными фортификациями, что может использовать для защиты Киев", — пишет издание.

Венский аналитик по вопросам обороны, недавно посетивший прифронтовые районы на востоке Донбасса, Франц-Штефан Гади дает тревожный прогноз:

"Отсутствие эшелонированной обороны вдоль линии фронта должно вызвать определенную обеспокоенность в Украине. Ситуация может стать достаточно критической для украинских сил."

В то же время, солдаты в зоне боевых действий вблизи Авдеевки признают, что боевые условия не оставляют им других вариантов. "В тех условиях, в которых мы находимся, нам приходится копать, окапываться и строить самим", — говорил заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин.

Таким образом войска, предназначенные для выполнения боевых задач, вынуждены рыть окопы, и часто под обстрелами. Но сложность состоит в том, что для построения эффективных фортификаций только усилий со стороны "живой силы" мало, акцентирует издание.

WSJ напоминает, что прошлым летом, когда ВСУ начали свое масштабное наступление против России, пехота и техника быстро погрязли в сложной сети препятствий, но их Москва выстраивала месяцами.

"Ее главный оборонный пояс имел многослойные линии траншей, противотанковые рвы, бетонные блоки и большие минные поля, которые оказалось почти невозможно преодолеть. Сейчас построение аналогичной обороны жизненно важно для Украины", — пишет WSJ.

Напомним:

Наши воины сдерживают атаки врага и мужественно держат оборону на востоке и юге Украины. И так длится уже много месяцев. На оккупированных территориях враг выстроил более 6 тысяч километров окопов, укреплений и фортификационных сооружений.

По данным DeepState, наиболее защищенными от нашего наступления являются оккупированные территории Запорожской – 1869 км, Донецкой – 1865 км, Луганской – 1140 км и Херсонской – 886 км – областей.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что нужно систематически и прицельно уничтожать врага, и нас не должно поражать длина окопов россиян.

"Можно накопать и 10 тысяч километров окопов. Но если в этих окопах не будет бойцов или же они будут недостаточно мотивированы на защиту этих позиций, то это только инженерные сооружения, оборудованные с помощью лопастей или выкопанные механическим способом. Не более того. Поэтому не нужно терять сознание от этих вроде бы больших цифр. Россия использует масштабность нарытых окопов, как единственный способ, который может обеспечить им хоть какую-то гарантию того, что завтра мы не пойдем в наступление и не прорвем эти окопы. Поэтому протяженность окопов – это не показатель", - сказал он.

Сайт ТСН.ua выяснял, как случилось так, что враг сумел настолько быстро построить окопы для обороны и что нужно, чтобы уничтожить эти километры инженерных сооружений противника.

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