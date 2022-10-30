Украина вступит в НАТО как передовая армия – российско-израильский бизнесмен

Украина вступит в Альянс как передовая армия, умеющая воевать, в том числе с Россией.

В будущем Украина вступит в НАТО как передовая армия, умеющая воевать на европейском континенте.

Об этом заявил российско-израильский бизнесмен, один из бывших руководителей нефтяной компании ЮКОС Леонид Невзлин в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

"Я считаю, что Украина достаточно быстро подпишет специальное соглашение с НАТО, и НАТО серьезнее отнесется к этой войне, вплоть до участия в ней (хотя они это и отрицают), и к вступлению Украины в НАТО как передовой армии НАТО, которая умеет воевать на европейском континенте, в том числе с Россией", – заявил бизнесмен.

Он также подчеркнул, что Украина победит в войне, которую развязала Россия.

Вступление Украины в НАТО

Украина 30 сентября подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке .

Решения о вступлении в НАТО должны принять все страны-участницы Альянса, в настоящее время решение Украины поддержали 10 стран блока.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя решение Украины о вступлении в Альянс, заявил, что Украина – в другом положении, чем Швеция и Финляндия, которые также подали заявки на вступление в НАТО.

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