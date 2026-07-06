Украина выбила из рук Путина главный рычаг давления: эксперт объяснил, почему Кремль оказался в тупике

Украинская ракета (иллюстративное фото)

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Украина доказала, что способна отвечать России не только на фронте, но и на ее территории. Удары по военным объектам и нефтяной инфраструктуре РФ создают для Кремля новую реальность, которую уже невозможно игнорировать.

Об этом заявил профессор КАИ, президент "Международного института исследований безопасности" Алексей Буряченко в эфире "КИЕВ 24".

"Украина способна наносить удары по значительной части военных объектов и объектов нефтеперерабатывающей инфраструктуры на территории Российской Федерации. Это фактор, который уже невозможно игнорировать", - отметил он.

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По словам эксперта, Украина уже доказала, что может отвечать России не только на фронте, но непосредственно на ее территории.

Буряченко подчеркнул, что Кремль пугает не только украинская дальнобойность, но и развитие собственного оборонного производства Украины.

"К этому прилагаются разработка собственных средств противоракетной обороны совместно с партнерами, создание уже прошедшей несколько успешных испытаний баллистической ракеты, применение КАБов украинского производства на поле боя, а также развитие масштабной инфраструктуры производства дронов в сотрудничестве с европейскими странами и государствами Ближнего Востока", - сказал он.

По мнению Буряченко, все это создает для Кремля серьезные стратегические риски.

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Эксперт считает, что именно поэтому Путину важно предложить Дональду Трампу определенные договоренности, которые могли бы свести к минимуму роль США на европейском континенте.

"Если этого не произойдет, Россия окажется в стратегическом тупике: она не сможет эффективно давить на Европу, не сможет запугать ее угрозой нападения, а война против Украины также зайдет в тупик", - заявил Буряченко.

Он подытожил, что такая ситуация может стать для Кремля фактически безвыходной.

"В шахматах такую ситуацию называют просто: шах и мат", - добавил эксперт.

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Ранее мы писали, что российские системы противовоздушной обороны могут испытывать серьезные проблемы с перехватом украинской баллистической ракеты FP-9. Авиационный эксперт Константин Криволап считает, что комплексы С-300 и С-400 не приспособлены для эффективного уничтожения таких целей.

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