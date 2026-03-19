Украина выбивает российскую ПВО: почему это ослабляет защиту вражеского тыла — эксперт
Ослабление ПВО заставляет Россию опрокидывать защиту с тыла на фронт, открывая путь ударам по ВПК и нефтебазам.
Уничтожение российской ПВО на линии фронта создает для Украины новые возможности для ударов по целям в глубине территории РФ. Такая тактика заставляет противника пересматривать распределение своих ресурсов и ослабляет защиту стратегических объектов в тылу.
Об этом сказал в эфире «Киев 24» военный аналитик Денис Попович.
По его словам, системное поражение зенитных комплексов и радаров непосредственно на передовой заставляет российское командование опрокидывать средства противовоздушной обороны из внутренних регионов. В результате, часть важных объектов, в частности предприятия оборонно-промышленного комплекса и нефтебазы, остаются менее защищенными.
«Это в свою очередь повышает эффективность украинских ударов дронами и ракетами по целям в глубине России», — говорит эксепрт
Так Кремль оказывается перед сложным выбором: либо усиливать прикрытие тыловых объектов, либо рисковать позициями на фронте, где украинские силы могут получить больше свободы действий.
По данным Генерального штаба ВСУ, только в течение зимы 2025-2026 годов было поражено 55 единиц российских систем ПВО. Речь идет не только о зенитно-ракетных комплексах, но и о радарах, станциях наблюдения и других элементах противовоздушной обороны, обеспечивающих контроль воздушного пространства.
Эксперты отмечают, что дальнейшее уничтожение таких систем может существенно изменить баланс на поле боя и повлиять не только на ситуацию на фронте, но и на безопасность объектов в глубоком тылу России.
Украинское оружие — личности
Между тем, зимой 2026 года было обнародовано видео запуска новой украинской баллистической ракеты FP-7.
Стали известны уже некоторые особенности этого оружия. Так, оружейная компания Fire Point, которая является производителем этих ракет, пошла по пути упрощения, чтобы ускорить их применение в войне против РФ.
Ранее стало известно о подготовке к завершению кодификации новой баллистической ракеты FP-7.