Украина все активнее делает ставку на дальнобойные удары по территории России вместо изнурительных атак на фронте. Такая стратегия начинает приносить заметные результаты и создавать проблемы для диктатора Путина.

Об этом пишет издание Newsweek.

«Вашингтон до сих пор влияет на военные усилия Украины посредством поставок средств ПВО, финансирования и дипломатии. Однако Киев получает новые возможности для ударов, которые могут быть осуществлены без нового опрокидывания американского оборудования», — отмечают журналисты.

Украина создает собственные дальнобойные системы, усложняющие любые соображения США о том, что дальность ударов Киева можно контролировать из-за отказа от поставок определенной системы вооружений, говорится в материале.

Стремление Украины к наращиванию собственного ударного потенциала стало еще более актуальным на фоне войны США и Израиля против Ирана, поскольку внимание Вашингтона переключилось на Тегеран.

«Киев до сих пор может обращаться в Вашингтон с просьбой о предоставлении Patriot, перехватчиков, разведывательной информации и дипломатической поддержки, что он, несомненно, будет делать при необходимости», — пишет Newsweek.

Удары по России — что известно

Президент Украины Владимир Зеленский ранее фактически очертил новую концепцию: «Войну принесли из России, и именно в Россию нужно войну выталкивать».

Особенно интенсивно в этом году Украина осуществляет стратегическую нейтрализацию объектов на российской территории, сворачивая изнурительные наступательные операции и переходя к асимметричной войне, направленной на ослабление российской экономики, разрушение военного производства и подрыв морального состояния населения.

Почти каждый день украинские ракеты и дроны бьют по энергетической инфраструктуре, оборонным заводам и логистическим центрам.

Признаки паники в России заметны повсюду. Показателен призыв Путина к перемирию на 9 мая, а парад почти без военной техники стал болезненным признанием способности Украины ударить по Москве среди белого дня.

17 мая Украина совершила одну из самых масштабных атак на Москву и Подмосковье с начала полномасштабной войны. Несмотря на плотную систему противовоздушной обороны, украинским силам удалось поразить ряд стратегических объектов российского ВПК и нефтяной инфраструктуры.

После этого в ночь на 19 мая в Москве и Подмосковье снова раздавались взрывы на фоне атаки беспилотников. Мэр Москвы Сергей Собянин заявлял о работе ПВО и якобы сбитии дронов, двигавшихся в сторону российской столицы. Российские Telegram-каналы также писали о взрывах и работе противовоздушной обороны в области. Из-за атаки в московских аэропортах временно вводили ограничения на полеты.

