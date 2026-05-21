Украина выходит из "ловушки" разрешений США: какие проблемы это создает для Путина — Newsweek
Украина шаг за шагом наносит дальнобойные удары вглубь российской территории собственным оружием, что является новой стратегической проблемой для Москвы.
Украина все активнее делает ставку на дальнобойные удары по территории России вместо изнурительных атак на фронте. Такая стратегия начинает приносить заметные результаты и создавать проблемы для диктатора Путина.
Об этом пишет издание Newsweek.
«Вашингтон до сих пор влияет на военные усилия Украины посредством поставок средств ПВО, финансирования и дипломатии. Однако Киев получает новые возможности для ударов, которые могут быть осуществлены без нового опрокидывания американского оборудования», — отмечают журналисты.
Украина создает собственные дальнобойные системы, усложняющие любые соображения США о том, что дальность ударов Киева можно контролировать из-за отказа от поставок определенной системы вооружений, говорится в материале.
Стремление Украины к наращиванию собственного ударного потенциала стало еще более актуальным на фоне войны США и Израиля против Ирана, поскольку внимание Вашингтона переключилось на Тегеран.
«Киев до сих пор может обращаться в Вашингтон с просьбой о предоставлении Patriot, перехватчиков, разведывательной информации и дипломатической поддержки, что он, несомненно, будет делать при необходимости», — пишет Newsweek.
Удары по России — что известно
Президент Украины Владимир Зеленский ранее фактически очертил новую концепцию: «Войну принесли из России, и именно в Россию нужно войну выталкивать».
Особенно интенсивно в этом году Украина осуществляет стратегическую нейтрализацию объектов на российской территории, сворачивая изнурительные наступательные операции и переходя к асимметричной войне, направленной на ослабление российской экономики, разрушение военного производства и подрыв морального состояния населения.
Почти каждый день украинские ракеты и дроны бьют по энергетической инфраструктуре, оборонным заводам и логистическим центрам.
Признаки паники в России заметны повсюду. Показателен призыв Путина к перемирию на 9 мая, а парад почти без военной техники стал болезненным признанием способности Украины ударить по Москве среди белого дня.
17 мая Украина совершила одну из самых масштабных атак на Москву и Подмосковье с начала полномасштабной войны. Несмотря на плотную систему противовоздушной обороны, украинским силам удалось поразить ряд стратегических объектов российского ВПК и нефтяной инфраструктуры.
После этого в ночь на 19 мая в Москве и Подмосковье снова раздавались взрывы на фоне атаки беспилотников. Мэр Москвы Сергей Собянин заявлял о работе ПВО и якобы сбитии дронов, двигавшихся в сторону российской столицы. Российские Telegram-каналы также писали о взрывах и работе противовоздушной обороны в области. Из-за атаки в московских аэропортах временно вводили ограничения на полеты.