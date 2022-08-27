"Украина выиграет эту войну, но самая сложная ее часть еще впереди" — Жданов

Эксперт объяснил, что впереди нас ждет освобождение территорий, а наступать всегда гораздо сложнее, чем обороняться.

В стратегическом масштабе Украина выиграет эту войну. В политическом контексте мы ее уже выиграли, Россия уже проиграла. В военном плане мы сейчас находимся в середине этой войны.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов на своем YouTube канале.

"Российская Федерация уже не может наступать, а Украина еще не может наступать. Мы достигли паритета. Хотя это также можно отнести к нашим победам, к тому же это большая победа — "вторую армию мира", такое нашествие остановить и заставить их перейти фактически к стратегической обороне", — подчеркнул эксперт.

Также читайте Российским оккупантам пришлось отступать сразу на нескольких направлениях: подробности от Генштаба

Жданов подчеркнул, что уже неделю фронт стоит и не двигается.

"Да, есть отдельные штурмовые действия отдельными группами и подразделениями. Они уже батальонами не ходят в атаку, а только ротами и взводами, или диверсионно-разведывательными группами. Также пытаются дистанционно наносить поражение, где есть возможность. Но в целом фронт уже неделю стоит и не двигается ни в одном направлении", — отметил он.

Военный эксперт предупреждает, что Украину еще ждет самая сложная часть войны.

"Но в любом контексте мы выигрываем эту войну. В военном смысле нас ждет еще самая сложная часть войны – это освобождение наших территорий, выход на государственную границу 1991 года. Самое сложное – потому что наступать всегда гораздо сложнее, чем обороняться. Мы побеждаем, но для победы нужно еще будет много поработать", — подытожил он.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин, подписав указ об увеличении количества армии, хочет перебросить на войну в Украину еще ориентировочно 90 тысяч военнослужащих. По данным украинской разведки, в Украине воюют около 160 тысяч российских военнослужащих. Сюда входят сухопутные и воздушные силы.

Потери россиян на 26 августа: уничтожены почти 46 тысяч оккупантов

Читайте также: