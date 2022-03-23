"Украина выигрывает в этой войне": профессор из США привел ряд доказательств в своей статье

Россия допускает целый ряд тактических повторяющихся ошибок, отмечает автор.

Украина выигрывает в войне с Россией и доказательств тому много, если только внимательно взглянуть на имеющиеся данные. Отсутствие у РФ прогресса на линии фронта – это лишь половина картины.

Об этом в своей статье The Atlantic пишет профессор Школы передовых международных исследований Университета Джона Хопкинса Элиот А. Коэн.

"Украинские военные оказались не только мотивированными и хорошо управляемыми, но и тактически умелыми, объединив легкую пехоту с противотанковым оружием, беспилотниками и артиллерийским огнем, чтобы неоднократно победить гораздо большие российские военные формирования. Украинцы не просто защищают свои опорные пункты а маневрируют с них и между ними, придерживаясь утверждения Клаузевица, что лучшая защита – это щит от хорошо направленных ударов", – говорится в статье.

Автор отмечает, что российская армия в определенном смысле остается очень разумной. В то же время российский сержантский корпус сегодня, как всегда, слаб и коррумпирован. А без состоятельных сержантов даже большое количество технологически сложных транспортных средств, развернутых в соответствии с убедительной доктриной, будут в конце концов сломанными или оставленными, а российские войска будут попадать в засады или разбиваться под огнем.

Потери россиян потрясающие

"Доказательств того, что Украина выигрывает в этой войне, много, если только внимательно взглянуть на имеющиеся данные. Отсутствие российского прогресса на линии фронта – это лишь половина картины, хотя это и омрачается картами, показывающими крупные красные капли, отражающие не то, контролируют россияне, а районы, через которые они прошли. Провал почти всех десантных ударов России, ее неспособность уничтожить украинские ВВС и систему противовоздушной обороны, а также многонедельный паралич 40-мильной колонны поставок к северу от Киева является доказательством", — отмечает Коэн.

Потери россиян потрясающие – от 7 до 14 тыс. солдат погибли, по меньшей мере, почти 30 тыс. забрали с поля боя с ранениями, были взяты в плен или пропали без вести, пишет автор. По его мнению, нет никаких оснований полагать, что темпы потерь уменьшаются – на самом деле западные спецслужбы сообщают о нестабильном количестве российских потерь – тысячу в день.

Повторяющиеся тактические ошибки РФ

"Добавьте к этому повторяющиеся тактические ошибки, которые можно увидеть на видео даже любителям: скапливающиеся на дорогах транспортные средства, нет прикрывающей фланги пехоты, нет тесно скоординированного артиллерийского огня, нет поддержки сверху с вертолетов и паническая реакция на засады. Соотношение уничтоженных транспортных средств 1:1 к тем, которые были захвачены или брошены, свидетельствует об армии, которая не желает воевать", – говорится в статье.

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Автора поражает неспособность России сосредоточить свои силы на одном или двух направлениях атаки или взять главный город. Так же, как и массовые проблемы РФ в логистике и техническом обслуживании, тщательно проанализированы технически квалифицированными наблюдателями.

За российскими боевыми силами стоит очень мало

"Российская армия привлекла к бою более половины своих боевых сил. За этими силами стоит очень мало. Российские резервисты не имеют никакой подготовки (в отличие от Национальной гвардии США или израильских или финских резервистов), и Путин пообещал, что следующая волна призывников не будет отправлена, хотя вряд ли он сдержит это обещание", – пишет Коэн.

Он добавляет, что чеченские вспомогательные войска потерпели серьезные удары, и в любом случае они не привыкли к общевоенным операциям. Внутреннее недовольство в РФ было подавлено, "но взрывается, когда смелые люди протестуют, а сотни тысяч молодых людей, владеющих техникой, убегают".

Россия даже не смогла отключить украинскую связь

Если Россия участвует в кибервойне, это не особенно очевидно, говорится в статье.

"Российские подразделения радиоэлектронной борьбы не отключили украинскую связь. Пол дюжины генералов погибли из-за плохой охраны сигнала. А еще негативные показатели с другой стороны — ни одной украинской капитуляции, никакой заметной паники или развала подразделений. Появились сообщения о местных контратаках украинских войск и уход российских войск", – говорится в статье.

Как утверждал Филлипс П. О'Брайен из Университета Сент-Эндрюс, фотографии разрушенных больниц, мертвых детей и взорванных многоквартирных домов точно передают террор и жестокость этой войны, но они не передают ее военные реалии.

"Говоря очень решительно: если россияне сравняют город и убьют его мирных жителей, они вряд ли уничтожат его защитников, которые будут делать чрезвычайные и эффективные вещи из-под обломков, чтобы отомстить захватчикам. То есть, в конечном счете, – то, что россияне делали в своих городах с немцами 80 лет назад", – отмечает профессор.

Вспомогательные войска России и Украины

По его мнению, большинство комментаторов слишком узко относятся к этой войне, представляя ее как конфликт исключительно между Россией и Украиной. Однако у россиян есть несколько чеченских вспомогательных войск, еще не продемонстрировавших значительной эффективности (и рано потерявших своего командира). Россияне также могут получить в помощь сирийцев (которые еще меньше смогут интегрироваться в российские подразделения) и найти половинчатого союзника в Беларуси, чьи граждане начали саботировать собственную железную дорогу, и чья армия вполне может поднять мятеж, если ее попросят вторгнуться в Украину.

Украинцы также имеют свою вспомогательную армию – около 15 тыс. иностранных добровольцев – снайперы, боевые медики и другие специалисты, воевавшие в западных армиях, отмечает автор статьи. Что еще более важно, они имеют за плечами военную промышленность таких стран, как США, Швеция, Турция и Чехия. Каждый день в Украину поступают тысячи единиц современного оружия: лучшие в мире противотанковые и зенитные ракеты, а также беспилотники, снайперские винтовки и весь боевой набор.

"Более того, следует отметить, что Соединенные Штаты владели замечательными разведданными не только о настроениях России, но и о ее намерениях и реальных операциях. Члены разведывательного сообщества США были бы глупыми, если бы не поделились этой информацией, включая разведку в реальном времени, с украинцами. Судя по ловкости украинских ПВО и развертываний, можно предположить, что они действительно не глупы", – пишет Коэн.

Чем больше добиваешся успеха, тем большая вероятность выиграть войну

"Разговор о тупике скрывает динамичность войны. Чем больше вы добьетесь успеха, тем больше вероятность того, что вы добьетесь успеха; чем больше вы терпите неудачи, тем больше вероятность, что вы продолжите терпеть неудачи. Нет публично доступных доказательств того, что россияне могут перегруппироваться и пополнить запасы в больших масштабах, есть много доказательств противоположного. Если украинцы будут продолжать побеждать, мы можем увидеть более заметные развалы российских подразделений и, возможно, массовые капитуляции и дезертирства. К сожалению, российские военные также неистово удваивают усилия по одному делу, которое им хорошо удается – бомбардировке городов и убийствам мирных жителей", – считает профессор.

"Что касается финала, то следует понимать, что Путин – действительно очень плохой человек, и застенчивость ему не присуща. Когда он захочет свернуть в сторону (прекратить боевые действия – ред.), он сообщит нам. До тех пор способ окончания войны с минимальными человеческими страданиями – это усиливать давление", – резюмирует автор статьи.