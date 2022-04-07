"Украина выигрывает войну тактически, оперативно, международно и стратегически" — военный аналитик США

По его словам, Черное море сейчас превращается в "русское озеро".

НАТО должно патрулировать Черное море, чтобы сдерживать российскую военную активность, Путин выигрывает информационную войну в России, а Украина – на международном уровне.

Об этом рассказал военный аналитик, старший научный сотрудник Центра европейского политического анализа в США Марк Войджер в интервью Sky News, пишет The Guardian.

По его словам, Черное море сейчас превращается в "российское озеро", как и Азовское море, а Черное море фактически делят несколько членов НАТО: Румыния, Болгария, Турция.

"Поэтому я бы сказал, что в конечном счете мы должны это сделать. Если нет запретной для полетов зоны, мы можем что-то сделать с запретной для полетов зоной, если хотите, в Черном море, потому что Россия нацелена на международное судоходство", — отметил он.

На вопросы журналистов, кто выиграет эту войну, он ответил:

"Украина выигрывает ее на местах, тактически, оперативно, международно, стратегически. С информационной точки зрения скажу, что информационная война, безусловно, имеет решающее значение", — подчеркнул он.

Однако эксперт отметил, что Путин выигрывает войну у России, а Украина – на международном уровне.

"Он медленно, но уверенно воспроизводит советскую систему – тоталитарную систему, которая запрещает любое инакомыслие и душит доступ к бесплатной информации. Поэтому на международном уровне Украина выигрывает. Внутри Россия побеждает, пока мы сможем пробиться сквозь эту толстую стену лжи и пропаганды и убедить русский народ, что он плохой даже для России".

Напомним, украинские силы отразили ключевой участок, британская разведка сообщила о боевых действиях в захваченных регионах.

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