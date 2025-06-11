Украина выполняет договоренности, Россия спекулирует: сложность обмена военнопленными и репатриации тел

Украинские защитники вернулись из плена / © Владимир Зеленский

Реклама

После второго раунда состоявшихся 2 июня переговоров в Стамбуле Украина и Россия договорились об очередном обмене военнопленными.

Речь идет об обмене защитников в возрасте до 25 лет, всех тяжелораненых и тяжелобольных военнопленных, а также о возвращении тел погибших военных.

Основное отличие этого обмена в том, что Украина на переговорах настояла на его проведении только после четкой проверки всех списков.

Реклама

Детальнее — читайте в материале ТСН.ua.

Возвращение из плена РФ молодых военных

В понедельник, 9 июня, начался первый этап обмена пленными в рамках стамбульских договоренностей.

Из российского плена домой вернулись военнослужащие к 25 годам.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, домой вернулись украинские военные разных подразделений: ВМС, Сухопутных войск, ТРО, Воздушных сил, Нацгвардии, Госспецслужбы транспорта, десантники и пограничники.

Реклама

По словам Зеленского, возвращены защитники — военнослужащие рядового и сержантского состава.

© Владимир Зеленский

Большинство из возвращенных молодых военных находились в неволе с 2022 года, есть и попавшие в плен в первые дни полномасштабного вторжения. Среди уволенных есть защитники Мариуполя.

Дата публикации 15:33, 09.06.25 Количество просмотров 34 Освобожденный военный позвонил маме с родной земли, рострогав Сеть

Освобождение из плена тяжелораненых и раненых воинов

Во вторник, 10 июня, состоялся первый этап возвращения из русского плена тяжелораненых и раненых воинов.

По словам президента Украины, домой вернулись воины из разных частей наших сил обороны и безопасности Украины: ВСУ, Нацгвардии, Государственной пограничной службы, Государственной специальной службы транспорта.

Реклама

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными уточнил, что удалось уволить военнослужащих ВСУ, в том числе представителей Военно-морских сил, Сухопутных войск, ТРО, ДШУ, СБС, Пограничной службы, Нацгвардии и Государственной специальной службы транспорта.

© Владимир Зеленский

© Владимир Зеленский

Среди освобожденных были военные, оборонявшие Мариуполь и находившиеся в плену более трех лет.

Также удалось вернуть не только солдат и сержантов, но и офицеров.

У всех освобожденных защитников тяжелые ранения и серьезные заболевания: потеря конечностей, нарушение зрения, гнойные инфекции, травмы, осколочные повреждения и хронические болезни. Некоторые из них во время плена заболели гепатитом и туберкулезом.

Реклама

Их транспортировали в больницы, где проведут полное обследование, предоставят лечение и реабилитацию.

Почему не называют количество уволенных

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными подчеркнули, что по соображениям безопасности операции окончательные цифры уволенных будут обнародованы после завершения обменного процесса.

Заместитель председателя Коордштаба Андрей Юсов отметил, что переговорный процесс по обмену пленными продолжается и ожидаются новые обмены.

«Мы не комментируем сейчас цифры, и это очень важно. Я особо хотел бы отметить, что пока не закончится обмен, важная позиция — не комментировать конкретные цифры. Хочу обратиться сейчас ко всем экспертам, особенно к анонимным каналам источников: если вы действуете в интересах Украины и заботитесь об интересах наших защитников, не распространяйте непроверенные данные, не комментируйте цифры, пока все этапы сейчас не завершатся. Это оказывает непосредственное влияние на процесс», — сказал Юсов.

Реклама

Возвращение тел погибших военных и спекуляции Москвы

По итогам переговоров в Стамбуле стороны договорились о репатриации тел шести тысяч погибших военных с обеих сторон.

Но российская сторона пыталась обвинить Украину в срыве договоренностей по обмену тел и пленников.

Так в субботу, 7 июня, помощник российского диктатора Владимир Мединский обвинил Украину в том, что она якобы «неожиданно перенесла» как обмен тел, так и сам процесс обмена военнопленными.

Однако в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными эту информацию опровергли, подчеркнув, что Украина получает достигнутые договоренности, а Украина направила России списки тяжелораненых, больных и молодых бойцов по принципу «всех на всех». Россия же выдвинула другие требования, нарушив соглашения.

Реклама

В ведомстве также подчеркнули, что ранее была достигнута договоренность о репатриации тел, однако конкретная дата не фиксировалась. Россия же в одностороннем порядке предприняла действия, не согласованные с украинской стороной.

Глава ГУР Кирилл Буданов отметил, что украинская сторона выполняет Стамбульские соглашения, однако обмен не может быть односторонним. По его словам, репатриация должна начаться на следующей неделе (речь идет о 9-15 июня — Ред.) по предварительному плану, вопреки манипуляциям РФ.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия пытается превратить гуманитарные вопросы «в грязную политическую игру».

«Если они игнорируют договоренности на таком уровне, это ставит под угрозу все международные усилия, в том числе США по переговорам и дипломатии», — подчеркнул президент.

Реклама

В конце концов, в среду, 11 июня, состоялся первый этап репатриации тел погибших защитников. В Украину вернули тела 1212 павших воинов, среди них военные, погибшие на разных направлениях: в Курской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

В настоящее время идет процедура идентификации погибших. Личности погибших будут устанавливать эксперты и правоохранители в кратчайшие сроки.

Заметим, что представители российской стороны уже анонсировали следующий этап. Как сообщил в социальных сетях главный переговорщик России Владимир Мединский, в четверг, 12 июня, Россия и Украина обменяются тяжелоранеными военнопленными.

Напомним, ранее ТСН.ua писал о реакции США на обмен пленными между Украиной и РФ.

Реклама

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.