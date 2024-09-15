Украина выращивает из России военного монстра: от каких ошибок избавилась российская армия — Берлинская

Россияне сделали выводы из своих ошибок во время войны и сейчас на самом деле их армия превращается в одну из лучших в мире. Уже прошли те времена, когда министр обороны РФ Сергей Шойгу отчитывался нереальными цифрами, а его генералы воровали и разрушали армию изнутри.

Такое мнение высказала ветеранка российско-украинской войны, руководитель проекта Victory Drones Мария Берлинская в интервью на YouTube-канале "УП.Подкасты".

“Мы выращиваем монстра. Они учатся на нас, учатся во время войны. Они опыт своих колоссальных потерь трансформируют в мастерство и действительно превращаются в одну из лучших армий мира... Нельзя недооценивать врага”, — подчеркнула она.

Какие ошибки исправили россияне

По словам Марии Берлинской, россияне переняли у нас очень много практики – фпв-дроны, применение мавиков в четкой связке с работой с минометами, применение дронов тактического уровня при штурмах, при обороне, усовершенствовали тактику применения дип-страйков.

“Раньше они меньше защищали свой флот, и мы получили определенные успехи. Сейчас они научились лучше защищать флот. То же касается объектов критической инфраструктуры, уже значительно сложнее поражать их НПЗ или аэродромы”, — подчеркнула эксперт.

Кроме того, она отметила, что Россия во время войны наладила партнерство с теми странами, которые не прикрываясь ей помогают, а также наладила поставки комплектующих к ракетам и дронам западного производства, сделала выводы по тактике применения дронов.

Отдельно Мария Берлинская отметила кадровые изменения в военном руководстве РФ.

“Россияне сделали выводы из своих ошибок, в том числе кадровые выводы, сменив Шойгу на Белоусова, поставив такого достаточно эффективного технократа, проведя кадровые чистки в самом министерстве по закупкам, подняв коррупционные темы. Определенных командиров, определенных чиновников просто "обнулили" своими кагэбистскими методами”, — отметила она.

Что нужно изменить в Украине

По мнению Берлинской, в Украине тоже очень важно делать свои выводы и делать их, как она говорит, не раз в год.

“Иметь ревю условно раз в месяц, и понимать, что должно произойти за эти 30 дней. И давать не обманные данные, не эти цифры, которые формируются по "вертикали лжи", когда боятся начальнику, командиру сказать правду... В результате, на Ставке верховного главнокомандующего стараются показать красивые презентации. Таким образом, мы обманываем сами себя”, — заявила экспертка.

Также читайте В России возбуждено дело против очередного заместителя Шойгу: в чем его обвиняют

По ее словам, важно создать "историю об ответственности" и не терять драгоценное время на выявление ложной информации в отчетах. При этом она подчеркнула, что украинские чиновники должны понимать, что "эта история не закончится счастливым уходом на пенсию, переходом в какие-то бизнес-структуры или выездом за границу".

"Если ты не справился, ты будешь отвечать, как такой же гражданин. Если не отвечаешь этой позиции, возможно ты классный минометчик, возможно, тебе стоит провести подготовку артиллериста. Многие чиновники – это мужчины призывного возраста, которые могли бы в армии показать свой управленческий опыт”, — отметила она.

Напомним, в России по делу о коррупции был арестован генерал российской армии Дмитрий Булгаков, который до сентября 2022 года был заместителем министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Читайте также: