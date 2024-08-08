Украина взяла под контроль газовую станцию "Газпрома" возле Суджи — WP

Один из советников Зеленского якобы анонимно сообщил, что Украина сейчас контролирует газоизмерительную станцию вблизи российской Суджи.

В Курской области уже третий день продолжаются бои. Россияне заявляют, что украинские силы заняли несколько приграничных сел и часть города Суджа.

Об этом пишет Washington Post.

Несмотря на все заявления россиян, официально информацию о захвате территорий Украиной пока подтвердить не удалось. Отмечается, что это может быть самой крупной наземной операцией на территории России.

Интересно и то, что недавно Украина получила от США разрешение на нанесение ударов по российским войскам в некоторых точках на границе. Американский чиновник, говоривший на условиях анонимности, сказал, что Вашингтон пытается связаться с украинскими военными, чтобы узнать больше про операцию и ее цели.

В то же время, один из советников президента Украины Владимира Зеленского заявил в комментарии Washington Post, что Вашингтон до сих пор не критиковал Украину за трансграничное нападение. По его словам, Украина сейчас контролирует газоизмерительную станцию на расстоянии около пяти миль (около 8 км – ред.) от границы с Россией.

На фоне этих заявлений Россия усилила охрану вокруг Курской атомной электростанции.

Напомним, продолжается третий день так называемой "курской битвы", во время которой военные подразделения прорвали границу с РФ и углубились на территорию государства-агрессора. Все это время украинские власти и Генштаб ВСУ сохраняли полную тишину, но понемногу все становится на свои места. Пока россияне скулят, что ВСУ продвигаются вглубь РФ, советник Офиса президента намекнул на цель так называемого наступления.

Все подробности о происходящем в Курской области рассказала Виктория Гнатюк в эксклюзивном обзоре на YouTube-канале TSN.ua.

Суджа: что происходит на Курщине? Какова реакция США на украинский прорыв в РФ?

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