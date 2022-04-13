"Украина является местом преступления": главный прокурор Гааги посетил Бучу (фото)

Прокурор вместе с командой стремится восстановить истинную картину событий в Украине.

Главный прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан лично приехал в Бучу Киевской области, чтобы своими глазами увидеть последствия российской оккупации.

Об этом сообщил суд в Сети.

Во время поездки по Киевской области Хан подчеркнул, что необходимо провести независимое расследование зверств в Буче и других населенных пунктах. Прокурор анонсировал приезд группы судебно-медицинских экспертов суда.

"Украина является местом преступления. Мы находимся здесь, поскольку имеем рациональные основания полагать, что здесь совершаются преступления, подпадающие под юрисдикцию Международного суда", – заявил Хан.

Он также сообщил, что вместе со своей командой стремится восстановить истинную картину событий в Украине. Залогом этого, по его мнению, должно стать независимое и беспристрастное расследование.

Prosecutor #KarimAAKhanQC on visit to #Bucha : “ #Ukraine is a crime scene. Мы можем быть разрешающими силами, чтобы говорить о том, что crimes with jurisdiction of #ICC является комитетом. We have to pierce the fog of war to get to the #truth .” #JusticeMatters pic.twitter.com/oqaAJYAgAa — Int'l Criminal Court (@IntlCrimCourt) 13 апреля 2022

Напомним, по состоянию на 11 марта 41 страна подала иск в Международный уголовный суд о преступлениях, совершенных в Украине. Этот суд будет рассматривать индивидуальную уголовную ответственность президента РФ Владимира Путина и других российских чиновников.

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