Категория
Война
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Украина является местом преступления": главный прокурор Гааги посетил Бучу (фото)

Дата публикации
Просмотры
1360
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Украина является местом преступления": главный прокурор Гааги посетил Бучу (фото)

Фото: Международный уголовный суд в Гааге

Прокурор вместе с командой стремится восстановить истинную картину событий в Украине.

Главный прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан лично приехал в Бучу Киевской области, чтобы своими глазами увидеть последствия российской оккупации.

Об этом сообщил суд в Сети.

Во время поездки по Киевской области Хан подчеркнул, что необходимо провести независимое расследование зверств в Буче и других населенных пунктах. Прокурор анонсировал приезд группы судебно-медицинских экспертов суда.

"Украина является местом преступления. Мы находимся здесь, поскольку имеем рациональные основания полагать, что здесь совершаются преступления, подпадающие под юрисдикцию Международного суда", – заявил Хан.

Он также сообщил, что вместе со своей командой стремится восстановить истинную картину событий в Украине. Залогом этого, по его мнению, должно стать независимое и беспристрастное расследование.

Напомним, по состоянию на 11 марта 41 страна подала иск в Международный уголовный суд о преступлениях, совершенных в Украине. Этот суд будет рассматривать индивидуальную уголовную ответственность президента РФ Владимира Путина и других российских чиновников.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Следующая публикация