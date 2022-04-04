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Украина является одной из самых заминированных стран мира – ООН

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Украина является одной из самых заминированных стран мира – ООН

Associated Press

Еще до полномасштабного вторжения почти 2 миллиона человек жили в окружении мин, сообщили в организации.

На 40-й дент войны в Украине управление ООН по координации гуманитарных дел опубликовало статистику самых заминированных стран мира. По последним данным, Украина является одной из наиболее заброшенными минами стран мира.

Об этом сообщили на странице OCHA Ukraine в Twitter.

"Украина – одна из самых загрязненных минами стран в мире. Еще до длительного военного наступления более 1,8 миллиона человек уже восемь лет жили в окружении мин", — говорится в сообщении.

Напомним, как сообщили в Министерстве обороны Украины, Россия готовит новое наступление на Украину. В планах РФ – окружить украинские силы Операции объединенных сил и захватить Харьков.

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