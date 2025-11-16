Берлин / © Pixabay

Украинаоказалась в тяжелой ситуации из-за недооценки сил по определенным причинам.

Об этом сообщил немецкий военный эксперт Юлиан Рёпке в Twitter

Он отметил, что "в последние недели я опубликовал лишь несколько стратегических анализов. Одной из причин является динамичная и постоянно ухудшающаяся ситуация украинских войск на юго-востоке страны - а также в регионах Харьков и Донбасс".

Эксперт подчеркнул: "Ситуацию сейчас уже невозможно скрыть ни PR-акциями украинского Генштаба, ни приукрашиванием или игнорированием со стороны правительства в Киеве: Украина движется к стратегическому поражению против российских инвазионных сил".

По словам Рёпке, украинские журналисты и активисты "уже осознали серьезность ситуации". Однако, "ни украинская армия, ни западные партнеры не делают необходимых выводов из собственных ошибок в ведении войны против России".

Он добавил: "Более 2 000 поставленных танков, бронетранспортеров и бронированных машин почти неэффективны на фоне растущего доминирования России в использовании оптических и других дронов".

Рёпке критикует западную помощь: "Вместо того, чтобы предоставить Украине "оружие массового поражения" в современном понимании - то есть миллионы FPV-дронов и тысячи высокоточного крылатого оружия для ударов в глубину, западные страны ограничиваются точечной помощью и инвестициями в стратегически переоцененные украинские дроны большой дальности".

Также он выразил обеспокоенность по мобилизации: "Где фактически применяются якобы 17 000 мужчин, мобилизованных ежемесячно, остается загадкой для большинства наблюдателей и солдат на фронте".

Он добавил, что "дезертирство и временное уклонение от службы, из-за чего целые бригады часто существуют только на бумаге, остаются почти безнаказанными. Это приводит к неправильной оценке собственной боеспособности и вызывает большие пробелы на фронте, что позволяет России осуществлять новые прорывы".

Вследствие этого, по данным эксперта, "площадь, контролируемая Украиной, в октябре уменьшилась еще на 586 квадратных километров - и в ноябре, вероятно, будет достигнут новый годовой максимум потерь территории. Наступления России в регионах крупных городов Днепр и Запорожье - это лишь вопрос месяцев, максимум одного-двух лет", - сказал он.

Рёпке предупредил: "Если ни правительство в Киеве, ни западные партнеры не осуществят немедленный стратегический поворот, Россия выиграет эту войну постепенно. Ужасный сценарий - с разрушительными геополитическими последствиями для всего мира".

