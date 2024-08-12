Украина за неделю взяла под контроль такую же территорию, как Россия за весь 2024 год — СтратКом

Это площадь почти 238 таких городов, как Суджа. И больше 20 таких городов как Бахмут.

На 12 августа под контролем украинской армии находится тысяча квадратных километров российской территории в Курской области.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.

"Число дня — 1000. 1000 квадратных километров российской территории находится от контроля ВСУ", — отметили в Центре стратегических коммуникаций Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Там также подчеркнули, что Украина за неделю взяла под контроль такую же территорию, как Россия, по оценкам Института изучения войны, оккупировала за весь 2024 год.

Между тем, спецслужбы РФ пытаются использовать ситуацию в Курской области для распространения дезинформации и безосновательных обвинений в сторону ВСУ.

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