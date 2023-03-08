Украина за последние месяцы получила "золотую" часть западного оружия и готова к контрнаступлению – The Economist

Западные союзники и Украина готовы к началу контрнаступления Вооруженных сил. Из всей военной помощи, обещанной Пентагоном с начала войны, 40%, более 8 миллиардов долларов – поступило в течение трех месяцев после 9 декабря 2022 года.

Об этом пишет издание The Economist.

Как рассказал один европейский чиновник по вопросам обороны, поступление оружия, согласованное в Германии только в январе, составляет две трети от общего количества, посланного в Украину за весь 2022 год.

Последний пакет военной помощи от США включает, например, бронированную мостоукладочную технику, которая будет жизненно необходима для любого наступления на юге или востоке.

Украинская армия трансформируется в плане военного вооружения. Хотя основная часть техники – все еще советское происхождение. Но если в конце прошлого года соотношение украинских и западных комплектов составляло пять к одному, ожидается, что оно упадет до пяти до двух с поступлением помощи.

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Почти треть украинской армии в скором времени будет иметь стандартную комплектацию НАТО. Генерал Валерий Залужный надеется, что со временем в ВСУ будут три новых армейских корпуса: по шесть бригад, каждая из которых будет насчитывать более 20 000 человек, пишет издание.

"Вместо того чтобы бросить значительные резервы в Бахмут, он отправил войска за границу для обучения на новом оборудовании. С января тренировочное командование 7-й армии США проводит пятинедельные курсы для украинских подразделений. Во время наступательных действий прошлого года украинская армия большей частью наступала ротным формированием, целью которого является объединить их в большие батальоны и бригады, способные вести "общеоружейную" войну, в которой пехота, бронетехника, артиллерия и другие виды боевой техники работают вместе, а не просто последовательно, как это преимущественно сейчас", — говорится в материале.

Густав Грессель из аналитического центра Европейского совета по международным отношениям отмечает, если российской армии удастся оцепить Бахмут, и она решит прорваться еще вглубь Донецкой области, ей придется еще больше тратить собственные мизерные резервы. Россия может со временем начать стягивать подразделения с других частей длинной линии фронта, создавая пробелы, которыми Украина может воспользоваться.

Напомним, Польша передаст Украине еще 10 танков Leopard 2 на этой неделе. Польша готова запустить сервисный центр, который будет заниматься обновлением и обслуживанием танков Leopard.

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