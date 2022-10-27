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Украина за время войны вернула из российского плена почти 1000 человек — Маляр

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Украина за время войны вернула из российского плена почти 1000 человек — Маляр

Фото: Андрей Ермак/Facebook

Украина с начала полномасштабного вторжения РФ совершила 28 обменов и освободила из плена 978 человек, среди которых 99 — гражданских.

Украинская сторона вернула из российского плена 978 человек. Среди них гражданские люди.

Об этом сообщила заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр.

По ее словам, последние несколько недель стали знаковыми в вопросе обменов военнопленными.

“Эта тема чрезвычайно чувствительна, мы не распространяем информацию о деталях процесса спасения, чтобы не повредить и дальше этому процессу. Делаем все возможное, чтобы защитники и защитницы вернулись домой. Переговоры по освобождению и обмену наших военнопленных постоянно продолжаются. С начала полномасштабного вторжения уже совершено 28 обменов и освобождено 978 человек (среди них 99 гражданских)”, — отметила Анна Маляр.

Также она добавила, что родственникам военнопленных или без вести пропавших людей нужно доверять исключительно официальным источникам информации. В частности — координационному штабу по обращению с военнопленными, который объединяет в себе более 10 государственных учреждений и организаций.

"Обнародование в социальных сетях персональных данных военнопленных и пропавших без вести может повредить их безопасности и усложнить процесс переговоров по обмену", — подчеркнула Маляр.

Напомним, что украинские защитники сбили почти все иранские дроны РФ, которые в течение дня атаковали критическую инфраструктуру Украины.

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