"Украина заинтересована, чтобы закончилась война, но...": ГУР о статье NYT

По словам Юсова, РФ действительно хотела бы поскорее закончить войну. Но главный вопрос для Украины – на каких условиях.

Российский диктатор Путин действительно хотел бы поскорее завершить войну против Украины, но он не намерен ни на метр отступить с захваченной территории.

Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов, комментируя статью NYT о готовности Путина "прекратить" войну.

"Конечно, они бы хотели поскорее закончить вторжение. Другое дело – на каких условиях. С точки зрения украинского интереса и международного права: Россия – преступник и должна быть наказана. Украина, конечно, заинтересована в том, чтобы закончилась эта геноцидная война, но с восстановлением нашей территориальной целостности и наказанием преступников", – сказал Юсов.

По его мнению, такие материалы в мировых СМИ демонстрируют, что Запад не забыл Украину. В то же время представитель ГУР уточнил, что подобные статьи в западной печати нужно мониторить, анализировать и объяснять, какой и чей интерес может за ними стоять.

"Мы видим сейчас целый ряд посвященных Украине материалов на первых страницах ведущих изданий. Это часто дискуссионные материалы и мы должны доносить нашу позицию", – подытожил Андрей Юсов.

Ранее американское издание The New York Times со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, а также американских чиновников, сообщило, что Путин якобы намекает на готовность к перемирию.

ТСН.ua собрал реакцию Украины, экспертов и журналистов на эту громкую статью.

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