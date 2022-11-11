Украина заинтересована в выполнении "зернового соглашения": Кулеба заявил, что от России требуют нескольких вещей

Украина заинтересована в продлении “зернового соглашения.” Однако это не исключает того, что у нашей страны есть ряд требований.

Украина заинтересована в том, чтобы все стороны выполняли и продолжали "зерновое соглашение", однако требуется от России двух важных составляющих.

Об этом в эфире единого телемарафона сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Первое, что мы требуем, чтобы Россия осталась в этой договоренности и прекратила играть в "голодные игры" со всем миром ради своего удовольствия. И второе, это тоже очень важный элемент, Россия должна прекратить в рамках этой "зерновой договоренности" тормозить процессы в отношении инспекции кораблей", — отметил Дмитрий Кулеба.

Он также добавил, что торможение процесса прохождения судов является "тихим саботажем".

"Есть две задачи. Мало оставить Россию в зерновом коридоре, ее нужно еще заставить прекратить тихий саботаж этой инициативы изнутри", – резюмировал министр.

Что известно о "зерновом соглашении"

В конце октября минобороны РФ Шойгу заявил, что останавливает "зерновое соглашение". Причиной тому стали взрывы в Севастополе. Путин тогда заявил, что Украина нанесла удар по российским катерам дронами длиной в шесть метров.

В то же время в ООН не считали атаку на Черноморский флот нарушением "зернового соглашения". ООН исходит из того, что "зерновое соглашение" действует, несмотря на приостановку участия России.

2 ноября российское Минобороны объявило о возобновлении своего участия в "зерновом соглашении".

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