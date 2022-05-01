Украина закрывает ряд оккупированных россиянами портов до освобождения территорий

Морские порты Бердянск, Мариуполь, Скадовск, Херсон будут закрыты до возобновления контроля над ними после российской оккупации.

Решение о закрытии морских портов Бердянска, Мариуполя, Скадовска, Херсона до восстановления контроля над ними было принято из-за невозможности обслуживать суда и пассажиров, проводить грузовые, транспортные и другие связанные с этим виды хозяйственной деятельности.

Соответствующее решение приняло Министерство инфраструктуры Украины, сообщает Правительственный портал.

Отмечается, что ведомство приняло приказ с 28 апреля №256, который был зарегистрирован в Министерстве юстиции Украины 29 апреля под №470/37806 "О закрытии морских портов".

На такой шаг Украина пошла и в связи с тем, что из-за российского вторжения не может гарантировать необходимый уровень безопасности судоходства и обеспечивать охрану окружающей среды. Работу портов возобновят сразу после победы Украины над российскими оккупантами.

"Принятие указанного мероприятия вызвано невозможностью осуществлять обслуживание судов и пассажиров, проведение грузовых, транспортных и других связанных с этим видов хозяйственной деятельности, обеспечение надлежащего уровня безопасности судоходства, соблюдение требований международных договоров Украины, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины, а также обеспечение охраны окружающей природной среды в то время, когда РФ продолжает вести военные действия в данных регионах, чем несет угрозу для человеческой жизни и здоровья", — пояснили в министерстве.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром обороны Ллойдом Остином обсудили продовольственный кризис, который может произойти в мире из-за нападения РФ на Украину. Украинский лидер отметил, что Россия должна разблокировать украинские порты.

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