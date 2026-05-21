Украина замедлила наступление РФ: Федоров заявил о катастрофических потерях врага

Украина замедлила наступление РФ / © Владимир Зеленский

Министр обороны Украины Михаил Фёдоров заявил, что Украине удалось замедлить российское наступление и перехватить инициативу на фронте. Потери россиян сейчас огромны.

Об этом министр обороны Михаил Федоров заявил на встрече с журналистами, посвященной результатам работы.

Федоров о колоссальных потерях россиян и увеличении украинских атак

Министр обороны сообщил, что Украина должна заставить врага платить слишком высокую цену за каждый метр земли — для этого необходимо уничтожать не менее 200 оккупантов на каждый квадратный километр их продвижения.

Динамика российских потерь показывает, что кое-где этого показателя уже удается достичь. Ежемесячно РФ теряет более 34-35 тысяч военных (убитыми или тяжело ранеными). Они уже не смогут вернуться в строй.

Существенным ударом по координации россиян стало отключение для них терминалов Starlink в феврале 2026 года. Без этой сети враг потерял эффективность, что дало преимущество ВСУ.

«Динамика подтверждает, что Украине удалось существенно замедлить продвижение врага и постепенно перехватывать инициативу. В то же время мы наращиваем активные действия и освобождаем территорию. Сегодня мы наносим противнику катастрофические потери. В апреле было убито или тяжело ранено 35 203 российских военных — это те, кто уже не вернутся на фронт. В марте — 35 351, в декабре — 34 544», — говорит Федоров.

Каждая ликвидация россиянина верифицируется через систему «е-Балы» и подтверждается подразделениями.

«Сегодня каждый километр продвижения стоит врагу непропорционально больших потерь. Если в октябре Россия теряла 67 военных на 1 км² продвижения, то в январе уже 165, в феврале — 244, в марте — 254, в апреле — 179», — продолжает министр обороны.

Пока россияне так и не смогли найти полноценную замену Starlink. Это дало Украине критическое преимущество на поле боя.

«Также важным фактором, среди прочего, стало развитие направления middle-strike. Мы начали активно закупать middle strike-дроны, и сегодня это одно из главных технологических преимуществ на фронте», — заявляет Михаил Федоров.

Украина сознательно делает ставку на middle strike-дроны и видит результат: чем больше россиян уничтожают в глубоком тылу, тем меньше штурмов происходит сейчас на фронте.

Потери россиян: последние новости

По состоянию на 21 мая 2026 года ВСУ уничтожили 1 352 980 солдат Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 910 военных.

Напомним, в течение последних месяцев ВСУ осуществили серию успешных контратак на разных участках фронта, ставших самыми большими победами на поле боя с момента августовского вторжения в Курскую область в 2024 году.

По данным Института изучения войны (ISW), Силы обороны отбили значительную часть Купянска, освободили более 400 кв. км на юге Украины зимой и весной 2026, а также вернули несколько населенных пунктов в Запорожской области.

Эффективность украинских контратак подкрепляется усиленной ударной кампанией средней дальности по российской логистике, технике и живой силе, что существенно ухудшило наступательные возможности оккупантов.

В то же время Россия сталкивается с серьезными проблемами восполнения потерь: по данным аналитиков, уровень набора на контракт в первом квартале 2026 года упал ниже уровня замещения, составив лишь 70 500 человек, что мешает Минобороны РФ компенсировать колоссальные потери живой силы.

