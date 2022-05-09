Украина заполнила вторую часть опросника для вступления в ЕС — Зеленский

Украина заполнила вторую часть анкеты-опросника для вступления в Европейский союз.

Президент Украины Владимир Зеленский продемонстрировал ее во время разговора с Урсулой фон дер Ляен по видеосвязи.

Об этом сообщил Владимир Зеленский в социальных сетях.

"Встреча с Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен по видеосвязи. Продемонстрировал вторую часть заполненной анкеты-опросника для получения Украиной статуса кандидата на членство в Европейском Союзе. Спасибо за четкие сигналы поддержки на этом важном для нас пути", — написал президент Украины.

Facebook/Владимир Зеленский

Facebook/Владимир Зеленский

Напомним, Урсула фон дер Ляен записала видеообращение до 9 мая. Она отметила, что полномасштабное вторжение России в Украину стало напоминанием о том, почему люди 9 мая празднуют День Европы.

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