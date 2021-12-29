Украина запросила внеочередное заседание ТКГ: Россия считает его "нецелесообразным"

Заседание просили из-за нарушения режима прекращения огня.

Украинская делегация запросила провести внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы по ситуации на Донбассе.

Об этом сообщил в своем Facebook представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш.

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Украина запросила заседание из-за нарушения режима "тишины" на Донбассе. Впрочем, в России это назвали "нецелесообразным".

"Сразу видно, кому что нужно. Мы пригласили внеочередное заседание ТКГ в связи с нарушениями режима прекращения огня. Пришел ответ российской стороны: "нецелесообразно"...", — говорится в сообщении Гармаша.

Как сообщалось, Российская Федерация продолжает наращивать военные силы вдоль украинских границ. В Минобороны Украины была опубликована свежая карта, на которой показано расположение войск и тяжелой техники России. В частности, на восточной границе сконцентрировано около 10-ти батальонных тактических групп. На территории Беларуси находятся авиационные части, танковый батальон и мотопехотные подразделения. В Курской области разместили лагерь с вооружением и боевой техникой.

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