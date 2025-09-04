Украина запустила автономный рой дронов – впервые в мире в боевых условиях

Украинские дроны / © Associated Press

Украинские военные впервые в мире использовали автономные рои дронов в боевых действиях. Речь идет о беспилотниках, способных самостоятельно обнаруживать и атаковать цели без участия человека в режиме реального времени.

Об этом рассказывает Natural News.

Систему разработала украинская компания Swarmer. По словам ее руководителя Сергея Куприенко, дроны работают в группах, обмениваются данными и координируют действия: разведывательные аппараты выявляют позиции противника, а ударные корректируют атаки во время полета. В большинстве миссий используются три дрона, однако во время испытаний удавалось управлять одновременно до 25 аппаратов. В будущем планируют масштабирование до сотни и больше.

Украинские военные подтвердили, что рои уже применялись в сотнях операций - от минирования до точечных ударов по российским позициям. При этом автономность системы снижает потребность в операторах: для миссии нужно всего три человека вместо девяти.

Аналитики отмечают, что это переломный момент в военной истории. Хотя США, Китай, Франция и Израиль экспериментировали с подобными технологиями, Украина впервые использовала их в реальных боевых условиях.

Вместе с тем возникают и нравственные вопросы. Организация Объединенных Наций призывает к международным правилам автономного оружия, чтобы машины не могли принимать решения о жизни и смерти без контроля человека. В Swarmer уверяют: окончательное решение об ударе остается за военными.

"Люди десятилетиями говорили о роях дронов как о будущем войны. Теперь это уже реальность", - отмечают военные эксперты.

