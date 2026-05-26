Украина заранее узнает о массированных ударах РФ Le Monde

Украинская и американская разведки иногда узнают о подготовке таких ударов еще за неделю до их проведения.

Об этом пишет Le Monde.

В материале отмечается, что подготовка масштабных атак требует сложной логистики, за которой внимательно следят украинские и американские спецслужбы.

По данным издания, во время массированных ударов Россия задействует сотни операторов дронов, стратегическую авиацию, Черноморский флот, Каспийскую флотилию, ракетные и артиллерийские войска, а также ракетные войска стратегического назначения при запуске баллистических ракет средней дальности, в частности «Орешника».

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал журналистам, что для проведения массированных атак в минувшие выходные Россия привлекла десятки тысяч военных.

По его словам, первыми признаками подготовки удара зачастую становятся действия стратегической авиации.

«Им (россиянам — ред.) необходимо подготовить ударные средства к началу боя: доставить крылатые ракеты, вооружить самолеты, перебросить их с постоянных баз на пять или шесть действующих взлетно-посадочных полос», — отметил Игнат.

«Эти операции, естественно, занимают часы, если не дни», — сказал представитель Воздушных сил.

Украинский специалист по ПВО по имени Руслан также сообщил журналистам, что Украина знала о массированной атаке 14 мая и ее приблизительном масштабе за шесть дней до удара.

«Картина прояснилась по мере приближения даты с развертыванием кораблей, подлодок и самолетов», — пояснил он.

По словам специалиста, за несколько часов до начала атаки у украинской стороны уже были точные данные о количестве и типах вооружения.

«За три часа до этого у нас было четкое представление о количестве и типах снарядов», — подчеркнул Руслан.

Le Monde также пишет, что Россия значительно нарастила производство средств поражения для истощения украинских ПВО.

В частности, заводы в Елабуге и Ижевске ежедневно производят около 130 ударных беспилотников и примерно столько же дронов-имитаторов.

Учитывая ежедневные запуски 150–200 дронов, для накопления 500 беспилотников, необходимых для масштабной атаки, России требуется минимум неделю.

Кроме того, по данным издания, российские предприятия ежедневно производят в среднем одну ракету «Калибр», две-три ракеты Х-101 и две-три баллистические ракеты «Искандер».

