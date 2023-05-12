Украина защитила Запад от российской угрозы: Пионтковский объяснил, почему вступление в НАТО неизбежно

Украина своей героической борьбой доказала, что ее армия – единственная армия, выполняющая ту миссию, ради которой был создан союз НАТО 75 лет назад – защита Западной Европы и цивилизованного мира от московской орды. Поэтому ее вступление в альянс неизбежно.

Такое мнение высказал политолог и публицист Андрей Пионтковский в ходе беседы с российским правозащитником Марком Фейгиным.

Политолог считает, что Запад в свое время подвергся шантажу Кремля: “План Путина был сформулирован толстомордым замминистра. Это был ультиматум 30-м странам НАТО: "собирайте монатки и убирайтесь прочь" на ту линию, которую называли линией Батыя-Джугашвили, с самым большим продвижением на Запад в 1245 и 1945 годах. Они были уверены, и американская разведка тоже, что Киев упадет в течение недели. Я уверен, к сожалению, что Запад в том состоянии, в котором он был полтора года назад, подвергся этому шантажу”.

Однако за время сопротивления Украины Запад стал совсем другим, отметил Пионтковский: Украина вытянула его в мировую историю. Все серьезные военные эксперты, начиная от Киссинджера, это прекрасно понимают. Они также понимают, что вся эта тематика вступления Украины в НАТО полностью изменила свое содержание”.

Ранее вопрос вступления Украины в НАТО рассматривался в контексте того, даст ли благородное мероприятие гарантии безопасности Украине и позволит ли ей вступление в альянс. Сейчас вопрос стоит иначе, уверен политолог: Стало понятно, что Украина за последний год еще не до конца одержала свою собственную победу, но войну против Запада Путин уже проиграл. Вместо Запада это сделала Украина. У нее единственная существующая в Европе армия, защитившая Запад от этой угрозы”.

Все это прекрасно понимают в мире, особенно северные страны, рассказал Пионтковский: “Недаром состоялись встречи Зеленского. Потому что эти страны – самые большие энтузиасты. Они понимают, что, кроме украинской армии, их никто не защитит. Конечно, они будут героически противостоять, как это делала Финляндия в 1939 году. Именно противостояние финнов во многом вдохновило украинцев. Но без украинцев в составе НАТО защита европейских стран-членов НАТО невозможна”.

Именно поэтому, уверен эксперт, следует иначе понимать сценарий вступления Украины в НАТО: “Столтенберг правильно сказал и все понимают, что после победы Украины на следующий день она вступит в НАТО. Украинцы спросят: почему не сегодня? Причина очень проста: потому что западные люди готовы помочь Украине, но они не готовы умирать на поле боя в Украине. Хотя именно этого требует ст. 5. А когда Украина победит, они готовы принять ее в состав НАТО, потому что война завершена, умирать сегодня не нужно. А вступление Украины в НАТО обеспечивает их безопасность в случае возможной последующей угрозы со стороны России”.

Тогда Западу придется самому повоевать, отметил политолог: “С этим они согласны. Здесь возникают технические проблемы. Кого будет интересовать Венгрия после победы Украины?

По его словам, после победы Украины в мире будет совсем другая система безопасности. “Не будет ООН. Лига наций не справилась со своими задачами между двумя мировыми войнами. Как может быть ООН после того, как военный преступник Лавров председательствовал на заседании Совета безопасности, обсуждая вопросы Ближнего Востока и мира в целом. Поэтому принципиально этот вопрос решен после победы Украина автоматически становится членом НАТО. Ее будут уговаривать это сделать остальные страны-члены», — подчеркнул Андрей Пионтковский.

Напомним, Польша заявила о поддержке вступления Украины в НАТО по упрощенной процедуре.

Польские сенаторы заявили, что Вильнюсский саммит НАТО в июле должен стать важным этапом в полноправном членстве Украины в Альянсе, а в отношении Киева должны быть применены те же процедуры, что и в Швеции и Финляндии.

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