Украина засеяла почти половину запланированных площадей

Украина во время посевной-2022 засеяла основными сельскохозяйственными культурами 7,1 млн. га земель, что составляет 49,3% от запланированных на текущий сезон 14,4 млн. га.

В Украине посев яровых культур ранней группы (пшеницы, ячменя и овса) полностью завершили 12 регионов: Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Львовская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская и Хмельницкая области.

Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия.

Кроме того, в 2021 году был проведен посев озимых культур под урожай-2022 на общей площади 7,7 млн га, в том числе 6,5 млн га озимой пшеницы, 1 млн га ячменя и 0,16 млн га ржи.

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В настоящее время сельхозпредприятия завершили первую подкормку озимых культур азотными минеральными удобрениями.

Из-за военной агрессии РФ в Украине в нынешнем сезоне ожидается сокращение посевных площадей высокомаржинальных культур (подсолнечника и кукурузы) при наращивании площадей посевов более простых в производстве, но важных культур с точки зрения продовольственной безопасности – гороха, ячменя и овса.

Напомним, по данным министра аграрной политики и продовольствия, российские оккупанты вывезли из Луганской области 100 тыс. т зерна, поэтому пока посевная там не начата.

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