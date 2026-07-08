Украина истощает РФ / © Associated Press

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Украина продолжает военную кампанию, которая практически не имеет аналогов в современной истории. Кроме удержания линии фронта, ВСУ наносят удары по тылу РФ более чем на 2500 км вглубь. Уже 12 лет страна воюет с гораздо большим и богатым государством. Как постоянная адаптация к новым условиям и передовые технологии истощают россиян?

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Украина меняет современную войну: как истощается стратегический потенциал России

Удары претерпевают российские передовые позиции, системы противовоздушной обороны, топливные склады, логистические узлы и объекты инфраструктуры, параллельно с этим идет изоляция временно оккупированного Крыма.

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Полностью уничтожить военную машину РФ силами Украины маловероятно, но систематическое нанесение ущерба, деградация войска врага и создание постоянного дефицита топлива могут кардинально изменить уравнение.

Украина имеет заметные успехи в этой стратегии. Последние атаки по России по НПЗ, нефтяным терминалам, насосным станциям, системам ПВО, командным пунктам и транспортным узлам оправдывают себя.

В Министерстве энергетики РФ уже признали, что удары по топливно-энергетической инфраструктуре привели к перебоям со снабжением даже в таких отдаленных регионах, как Сибирь, а также на территории временно оккупированного Крыма.

В России продолжается сильнейший дефицит топлива за последние годы. А Крым из неприступной военной крепости Путина превращается в очень уязвимое место. В регионе уже продолжаются массовые отключения света, дефицит топлива и отток граждан. В частности, в Крыму объявлено чрезвычайное положение.

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В чем замысел Украины

Эта стратегия отличается от классической «стратегической бомбардировки» времен Второй мировой. Тогда союзники атаковали немецкие заводы по синтезу горючего, НПЗ, авиастроительные предприятия и железнодорожные сети.

Это все требовало гигантских промышленных мощностей, тысяч самолетов и полного господства в воздухе. Другим историческим примером является подводная операция США против Японии, подорвавшая экономику Токио из-за уничтожения торгового флота с сырьем, едой и горючим.

Украина реализует подобный подход, но полностью другими инструментами. Поскольку у Украины нет тяжелой бомбардировочной авиации или океанского флота, Силы обороны применяют беспилотники, ракеты, коммерческие средства связи, разведывательные сети, специальные операции, адаптивное программное обеспечение и оперативную изобретательность.

Цель Украины состоит в накопительном эффекте дезорганизации. Нефтеперерабатывающий завод сегодня, радары завтра, топливный склад следующей ночью. Все это вынуждает РФ растягивать ПВО, заниматься постоянным восстановлением поврежденного и объяснять собственному населению причины дефицитов.

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Это классическая война адаптаций: побеждает тот, кто быстрее перестраивается под новые условия. Конечно, россияне тоже адаптируются. В частности, враг совершенствует РЭБ, укрепляет объекты, наращивает производство дронов и внедряет новые тактики применения КАБов.

Но способна ли РФ адаптироваться настолько быстро, чтобы догнать критическое давление Украины, которое продолжается? Сможет ли Москва восстановить ПВО, ремонтные мощности НПЗ и защитить тылы без ослабления линии фронта, сохранив при этом Крым как функциональную военную базу, покажет время.

Прогнозируемые результаты

Исторический опыт показывает, что избранная Украиной концепция — правильная. История показывает, что один прорыв, отдельный вид оружия или конкретная наступательная операция вряд ли определят исход будущих войн. Решающим фактором становится способность оказывать непрерывное давление быстрее, чем противник может восстанавливаться.

Несмотря на значительные достижения, перед Украиной остается немало вызовов. Россия продолжает наносить удары по украинским городам и инфраструктуре, а ситуация на линии столкновения остается тяжелой. Москва пользуется нехваткой систем ПВО и ракет к ним.

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Со всем этим Украина смогла изменить главный фокусный вопрос этой войны. Если в начале аналитики размышляли о том, выстоит ли Украина против массивной силы РФ, то сейчас все чаще возникает вопрос: сможет ли Россия выдержать постоянное давление и высокую скорость адаптации ВСУ.

Война в Украине: последние новости

Напомним, президент РФ Владимир Путин не намерен прекращать войну и рассчитывает на захват новых украинских территорий. К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны.

Поводом к расширению оккупации на Сумскую и Харьковскую области Кремль называет необходимость создания «буферной зоны» для защиты своих приграничных регионов.

По мнению экспертов, Москва использует украинские удары по территории РФ только как информационный повод для оправдания дальнейшей эскалации и стремится захватить земли вне Донецкой и Луганской областей.

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В то же время в ISW отмечают, что эта цель расплывчата и недостижима для российских войск, чьи темпы продвижения снижаются.

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