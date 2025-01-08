Украина заставила россиян отказаться от ремонта военных кораблей в Крыму

Он напомнил о ряде успешных ударов ВСУ, среди которых уничтожение малого ракетного корабля "Циклон" в Севастопольской бухте, повреждение подлодки "Ростов-на-Дону", а также удар по малому ракетному кораблю "Аскольд" в Керчи.

Оккупанты окончательно отказались от ремонта своих военных кораблей в Крыму из-за успешных украинских ударов по российским объектам.

Об этом сообщил спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

"Мы уже доказали на практике, что использовать ремонтные базы для Черноморского флота россиян больше не получится. Чтобы восстанавливать корабли, сначала их нужно туда завести, а сейчас никто не будет этого делать", — отметил Плетенчук.

Он напомнил о ряде успешных ударов ВСУ, среди которых уничтожение малого ракетного корабля "Циклон" в Севастопольской бухте, повреждение подлодки "Ростов-на-Дону", а также удар по малому ракетному кораблю "Аскольд" в Керчи.

"Эти примеры подсказывают россиянам, что все же использовать Крым для ремонта судов невозможно в принципе", – добавил представитель ВМС.

Напомним, что российские военные вынуждены переводить морские функции своих кораблей на вертолет и из-за невозможности эффективного выполнения задач флотом.

Кроме того, пятна мазута, вылившегося в Черное море после крушения российских танкеров в Керченском проливе, достигли еще трех курортных мест в Крыму.