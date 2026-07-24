Украина заставила Россию покупать топливо за границей: FT раскрыл детали

Топливный кризис в РФ / © Pixabay

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Россия приступила к импорту бензина из Индии после того, как удары украинских беспилотников по крупнейшим нефтеперерабатывающим заводам РФ существенно сократили внутреннюю переработку нефти.

Об этом сообщает Financial Times.

По данным аналитической компании Kpler, танкер с 42 тысячами тонн бензина, произведенного на индийском нефтеперерабатывающем заводе в Вадинаре, должен прибыть в ближайшие дни в терминал «Белое море» на севере России.

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Как отмечает издание, топливо погрузили на судно Agni 18 июня. Уже 6 июля у египетского побережья в районе Дамиетта-Лайт груз перегрузили на танкер Garnet.

По состоянию на 22 июля судно следовало на север вдоль побережья Норвегии.

Завод в Вадинаре принадлежит индийской компании Nayara Energy, 49% которой контролирует российская государственная компания «Роснефть».

По информации Kpler, более 90% нефти, перерабатываемой на этом предприятии в 2026 году, поступало именно из России. Таким образом, российская нефть после переработки фактически возвращается обратно в РФ посредством готового горючего.

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В то же время в Nayara Energy заявили, что не продавали и не планируют продавать топливо российским компаниям.

«Не продавала и не планирует продавать топливо российским компаниям», — заявили в компании.

Там также подчеркнули, что и дальше будут сосредотачиваться на обеспечении потребностей внутреннего рынка Индии.

Ранее Reuters сообщало, что в начале июля из Индии в Россию уже отправили не менее 60 тысяч тонн бензина, что эквивалентно примерно 60% суточного потребления страны.

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По оценке Financial Times, прибывшая на этой неделе партия может стать самой большой отдельной поставкой импортного бензина в Россию с начала топливного кризиса.

Кроме Индии, существенно увеличила поставки бензина в Россию и Белоруссию.

По данным российского «Центра ценовых ориентиров», в июне Минск экспортировал в РФ 184 тысяч тонн бензина. Это втрое больше, чем месяцем ранее, и в 184 раза превышает показатель июня прошлого года.

Вице-премьер РФ Александр Новак 8 июля подтвердил, что Россия приступила к импорту «нефтепродуктов».

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Диктатор Путин также признал наличие топливного кризиса, однако назвал эти трудности временными и заверил, что они якобы не повлияют на общее состояние экономики.

Эксперт Немецкого института международных отношений и безопасности Янис Клуге отметил, что импорт горючего вместе со снижением требований к его качеству и изменениями в логистике позволил России частично смягчить последствия кризиса, прежде всего в Москве и Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что МИД Индии подтвердил гибель четырех своих граждан в результате российского ракетного удара по гражданскому судну GOLDEN LEO, вышедшему из порта Одессы после загрузки зерном.

Мы ранее информировали, что крупнейшие нефтяные компании России обратились в индийские нефтеперерабатывающие заводы с просьбой о дополнительных партиях бензина.

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