Украина затмила победу партии Путина на выборах ударом по НПЗ в Москве – WP

Взрывы в Москве / © Associated Press

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В день завершения парламентских выборов в России Москва и область получили один из самых масштабных ударов беспилотников за время войны. Среди целей оказался Московский нефтеперерабатывающий завод в Капотне, где после атаки вспыхнул пожар.

Об этом говорится в материале The Washington Post.

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Атака произошла 20 сентября – в последний день первых парламентских выборов в РФ после начала полномасштабного вторжения в Украину. По данным российской Центральной избирательной комиссии после проработки более 95% бюллетеней, провластная «Единая Россия» набрала около 57,8% голосов и сохранила конституционное большинство в Госдуме. Коммунистическая партия заняла второе место.

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В то же время, выборы проходили в условиях жестких ограничений для политической оппозиции. Часть антивоенных кандидатов не была допущена к голосованию, а международные и российские оппозиционные критики заявляли об отсутствии подлинной политической конкуренции. Франция также заявила, что выборы не соответствовали стандартам свободного и честного волеизъявления.

Что известно об ударе по Москве

В результате атаки был поврежден Московский НПЗ в районе Капотня на юго-востоке столицы. После удара предприятие приостановило переработку нефти, а ремонт поврежденных установок может занять несколько недель. Завод является одним из крупных поставщиков горючего для Москвы.

По данным российских властей, в результате атаки в Московской области погибли по меньшей мере три человека. Мэр Москвы Сергей Собянин утверждал, что в течение атаки было перехвачено более 1600 беспилотников, из которых 450 якобы направлялись в Москву. Независимого подтверждения этих цифр нет.

Собянин заявил, что атаку якобы планировали для срыва парламентских выборов, однако доказательств этого подтверждения не привел.

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Атака после заявлений об «энергетическом перемирии»

Удар произошел после того, как президент США Дональд Трамп заявил о якобы договоренности Украины и России прекратить атаки на энергетические объекты. Днем ранее американский президент также призвал Владимира Зеленского прекратить удары по российским объектам, связанным с производством дизельного горючего.

Зеленский после беседы с Трампом заявил, что стороны обсуждают возможные шаги по деэскалации, в частности, в сферах энергетической и продовольственной безопасности. Президенты также договорились о встрече на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Что известно о выборах в России

"Единая Россия" по итогам голосования получила 355 из 450 мест в Государственной думе. Выборы проходили также на оккупированных Россией территориях Украины, что Киев и ряд западных стран не признают законным.

Критика процедуры голосования прозвучала и внутри России. Лидер Коммунистической партии Геннадий Зюганов заявлял о давлении на избирателей и нарушениях во время голосования и подсчета голосов.

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Напомним, 20 сентября завершилось основное трехдневное голосование (18-20 сентября) на выборах в Госдуму России. Это первые парламентские выборы в РФ после начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Большинство антивоенных кандидатов к участию в выборах не допустили, в частности, значительную часть представителей партии «Яблоко».

В ряде регионов России по выборам также снимали кандидатов партии в одномандатных округах.

В выборах в Госдуму РФ участвовало десять партий. В общей сложности распределяются 450 депутатских мандатов: 225 — по партийным спискам и еще 225 — в одномандатных округах.

Также сообщалось, что Ярославский НПЗ в России остановил переработку нефти после атаки дронов. Западные СМИ сообщали, что повреждена установка, которая обеспечивала около 40% мощности предприятия.

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