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Украина ждала от РФ ответа о тишине в небе, но Россия атаковала: что узнали СМИ
По данным СМИ, Украина ожидала от России ответа на временное прекращение ударов в воздухе на время дипломатических контактов, однако ночью РФ снова атаковала украинские города.
Украина ожидала ответа России относительно возможного временного прекращения огня в воздухе на время дипломатических встреч.
Об этом РБК-Украина сообщил со ссылкой на источник в Офисе президента.
По словам собеседника издания, американская сторона должна обсудить этот вопрос с россиянами. Речь шла об ограниченном времени и географии прекращения воздушных ударов во время дипломатических контактов. Ответа Москвы, по данным источника, ожидали именно ночью против 5 сентября.
Собеседники издания в Силах обороны также заявили, что получили боевые распоряжения по остановке ударов до конца дня 7 сентября. Официально о достижении взаимной договоренности пока не сообщалось.
Вместе с тем, в ночь на 5 сентября Россия снова атаковала Украину. В частности, в Борисполе в результате удара был поврежден девятиэтажный жилой дом , пострадали две женщины.
В Киеве в течение ночи также неоднократно объявляли воздушную тревогу из-за угрозы реактивных БПЛА.
Так что фактического прекращения российских воздушных атак в эту ночь не произошло. В то же время, это само по себе еще не означает, что Москва официально отклонила предложение — информации о его формальном ответе пока нет.