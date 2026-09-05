Украина ждала от РФ ответа о тишине в небе, но Россия атаковала: что узнали СМИ

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Украина ожидала ответа России относительно возможного временного прекращения огня в воздухе на время дипломатических встреч.

Об этом РБК-Украина сообщил со ссылкой на источник в Офисе президента.

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По словам собеседника издания, американская сторона должна обсудить этот вопрос с россиянами. Речь шла об ограниченном времени и географии прекращения воздушных ударов во время дипломатических контактов. Ответа Москвы, по данным источника, ожидали именно ночью против 5 сентября.

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Собеседники издания в Силах обороны также заявили, что получили боевые распоряжения по остановке ударов до конца дня 7 сентября. Официально о достижении взаимной договоренности пока не сообщалось.

Вместе с тем, в ночь на 5 сентября Россия снова атаковала Украину. В частности, в Борисполе в результате удара был поврежден девятиэтажный жилой дом , пострадали две женщины.

В Киеве в течение ночи также неоднократно объявляли воздушную тревогу из-за угрозы реактивных БПЛА.

Так что фактического прекращения российских воздушных атак в эту ночь не произошло. В то же время, это само по себе еще не означает, что Москва официально отклонила предложение — информации о его формальном ответе пока нет.

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