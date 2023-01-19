Украина ждет поддержки партнеров, но и занимается собственным производством: Зеленский — о танках

Президент отметил, что к поставкам танков Украине готовы Польша, Финляндия, Португалия, Испания и еще достаточное количество стран.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина не только ждет поддержки партнеров в поставках танков, но и занимается собственным производством.

Об этом Зеленский заявил на брифинге с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, передает УНИАН.

"Вопрос танков остается актуальным и очень чувствительным. Он зависит от многих причин и, к сожалению, не зависит от желания Украины. Мы, как можем, жмем политически, но самое главное, что мы жмем аргументированно. Против тысяч танков Российской Федерации недостаточно... мужества наших военных и мотивации украинского народа. Нужно соответствующее оружие — либо иметь большое количество артиллерийских систем, либо иметь соответствующее, не такое, а хотя бы соответствующее адекватное количество танков", — отметил он.

Президент также добавил, что многие страны хотели бы предоставить Украине танки.

По словам Зеленского, эти страны мотивированы и поддерживают Украину, но ожидают соответствующие документы от государств, имеющих на это право.

В частности, глава государства отметил, что к поставкам танков Украине готовы Польша, Финляндия, Португалия, Испания и еще достаточное количество стран.

"Они готовы были это сделать раньше. Мы все ожидаем согласия страны, которая имеет права на те или иные соответствующие лицензии... Мы лично в Украине ждем поддержки партнеров, но и рассчитываем на свои силы, и поэтому занимаемся соответствующим производством. О детали не готовы говорить, чтобы не готовить нашего соседа", — уточнил он.

Зеленский также в очередной раз подчеркнул, что Украине недостаточно того вооружения, которое она получает, чтобы действовать быстро.

"Скорость и время важны. Каждая минута — это человек. Чем быстрее мы сможем деоккупировать нашу территорию, чем быстрее мы сможем быть мощнее, тем больше страна сохранит наших граждан", — сказал президент.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц готов отправить в Украину немецкие танки Leopard 2, если Вашингтон также примет решение о поставках своих танков Abrams.

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