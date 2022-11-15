"Украина знает, как бороться": в посольстве Британии допустили активные бои зимой

Активные боевые действия на фронте могут продолжаться без пауз и зимой, ведь украинские воины могут бороться за свою землю и в сложных погодных условиях.

Об этом написала посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс в Twitter.

"Зима может усложнить борьбу, но я не уверена, что это будет означать паузу. Посмотрим, но Украина сильно продвинулась, успешно, и они знают, как бороться зимой, если нужно. Есть 8 лет опыта", — говорится в ее сообщении.

Прогнозы развития войны зимой

Бывший военный Фрэнк Ледвидж считает, что зимой и ВСУ, и российской армии тяжелое будет воевать. По его утверждению, армии будут больше сосредоточены на артиллерийских ударах, чем на наземных.

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Зима сильно повлияет на условия, при которых идет война России против Украины. Дополнительные трудности снизят и так низкий моральный дух русской армии.

Министерство обороны Великобритании 14 ноября опубликовало отчет, в котором говорится, что зима сильно повлияет на условия войны. Специалисты говорят, что сокращение светового дня приведет к меньшему количеству наступательных действий и более статическим оборонительным линиям. Кроме того, разведка считает, что дополнительные трудности снизят и так низкий моральный дух русской армии.

Политический эксперт Станислав Желиховский выразил мнение, что российские войска зимой окажутся в ужасных условиях из-за плохой экипировки, обеспечения, боев на чужой территории и отсутствия волонтерской и иностранной помощи. Это сыграет в пользу Украины.

Военный эксперт Петр Черник указывает, что зимой война может иметь несколько сценариев, каждый из которых зависит от погоды, в частности. Учитывая последние новости о военной активности в Беларуси, Петр Черник не исключает возможности нового наступления.

По мнению высокого представителя ЕС Жозепа Борреля, Владимир Путин ждет "генерала зиму". Диктатор надеется, что это поможет его армии не потерпеть позорного поражения в войне против Украины.

В свою очередь, издание The New York Times предупреждает, во время зимней паузы, вызванной погодными условиями, Россия может терроризировать украинцев ракетными атаками на гражданскую инфраструктуру.

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