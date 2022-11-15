"Украина знает, как бороться": в посольстве Британии допустили активные бои зимой

Украинские военные значительно продвинулись на линии фронта, говорит Симмонс.
Активные боевые действия на фронте могут продолжаться без пауз и зимой, ведь украинские воины могут бороться за свою землю и в сложных погодных условиях.
Об этом написала посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс в Twitter.
"Зима может усложнить борьбу, но я не уверена, что это будет означать паузу. Посмотрим, но Украина сильно продвинулась, успешно, и они знают, как бороться зимой, если нужно. Есть 8 лет опыта", — говорится в ее сообщении.
Прогнозы развития войны зимой
Бывший военный Фрэнк Ледвидж считает, что зимой и ВСУ, и российской армии тяжелое будет воевать. По его утверждению, армии будут больше сосредоточены на артиллерийских ударах, чем на наземных.
Зима сильно повлияет на условия, при которых идет война России против Украины. Дополнительные трудности снизят и так низкий моральный дух русской армии.
Министерство обороны Великобритании 14 ноября опубликовало отчет, в котором говорится, что зима сильно повлияет на условия войны. Специалисты говорят, что сокращение светового дня приведет к меньшему количеству наступательных действий и более статическим оборонительным линиям. Кроме того, разведка считает, что дополнительные трудности снизят и так низкий моральный дух русской армии.
Политический эксперт Станислав Желиховский выразил мнение, что российские войска зимой окажутся в ужасных условиях из-за плохой экипировки, обеспечения, боев на чужой территории и отсутствия волонтерской и иностранной помощи. Это сыграет в пользу Украины.
Военный эксперт Петр Черник указывает, что зимой война может иметь несколько сценариев, каждый из которых зависит от погоды, в частности. Учитывая последние новости о военной активности в Беларуси, Петр Черник не исключает возможности нового наступления.
По мнению высокого представителя ЕС Жозепа Борреля, Владимир Путин ждет "генерала зиму". Диктатор надеется, что это поможет его армии не потерпеть позорного поражения в войне против Украины.
В свою очередь, издание The New York Times предупреждает, во время зимней паузы, вызванной погодными условиями, Россия может терроризировать украинцев ракетными атаками на гражданскую инфраструктуру.
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