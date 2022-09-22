Украина знает, как победить в войне с Россией, и добьется этого – Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечает, что Украина знает, как победить в войне с Россией, и добьется этого.

Об этом глава МИД сказал в эфире программы The Late Show на американском телеканале CBS.

В частности, у Кулебы спросили, какое значение для морального духа украинцев имеют победы ВСУ в битвах с российскими оккупантами, в том числе победа в битве за Киев и контрнаступление на Харьковщине.

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”Это доказывает не только нам, но и всему миру, что мы знаем, как победить, и мы победим”, — подчеркнул Кулеба.

По его словам, на борьбу украинцев не повлияют псевдореферендумы и объявления президентом РФ Владимиром Путиным оккупированных украинских территорий частью России.

”Он может организовать фиктивные референдумы. Он может провозгласить их (оккупированные украинские территории) частью Луны. Как бы то ни было, это наша земля, это наши люди. Мы отвоюем каждый квадратный метр нашей территории и мы освободим людей”, — подчеркнул Кулеба.

Также глава МИД сказал, что если говорить о моральном духе, то наиболее вдохновляющим феноменом является моральный дух украинцев на тех территориях, которые освобождают ВСУ.

Кулеба убежден, что украинские граждане ждут освобождения на оккупированных территориях.

”И, если вы представите, что эти люди чувствуют, это заставит вас работать гораздо упорнее. Вы дипломат или солдат, вы действительно хотите уволить этих людей как можно скорее, чтобы Путин не думал об этом, или какие бы решения он не принимал”, — сказал Кулеба.

Напомним, в России в законе о мобилизации засекретили пункт, в котором говорится о количестве лиц, которых планируют призвать. Это произошло, поскольку российские власти планируют призвать на войну против Украины один миллион россиян.

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