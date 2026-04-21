Украине известно о планах России: Зеленский рассказал о дальнейших шагах на фронте

Владимир Зеленский

Реклама

Военное руководство Украины владеет полной информацией о планах агрессорки России и готовит симметричный ответ на обновленные приоритеты Кремля. Следующие шаги Вооруженных сил уже утверждены на самом высоком уровне.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам главы государства, командование Вооруженных сил Украины провело глубокий анализ стратегических намерений врага. Украинская разведка и военные четко видят, какие цели определило для своей армии политическое руководство России.

Реклама

«Командование Вооруженных сил Украины четко понимает, что именно планирует враг и какие приоритеты определены для российской армии политическим руководством России. Будем противодействовать», — заявил Зеленский.

Президент признал, что определенное ослабление международного давления на Россию дало агрессору возможность нарастить свои военные усилия. Недостаточная жесткость санкций со стороны партнеров сказалась на уверенности Кремля.

«К сожалению, уменьшение санкционного и политического давления от наших партнеров на агрессора отразилось частичным ростом российских военных амбиций», — подчеркнул президент.

Однако Украина не собирается ждать помощи только извне. Зеленский отметил важность внутреннего ресурса: «Наши дальнобойные санкции, наращивание применения дронов на передовой и активные действия наших подразделений обеспечат необходимые ответы оккупанту».

Реклама

Глава государства заслушал доклады высшего военного командования и определил срочные задачи по укреплению обороны.

«Сегодня утвердил список наших последующих операций. Главнокомандующий и начальник Генштаба доложили по наиболее эффективным подразделениям на фронте — спасибо за каждый результат», — сообщил Зеленский.

В ходе совещания также были обсуждены логистические вопросы. Президент подчеркнул, что потребности армии в обеспечении фронта должны быть реализованы немедленно.

Война в Украине — последние новости

Напомним, российские войска пытались создать буферную зону в Сумской области, однако потерпели неудачу.

Реклама

Как сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко, украинские военные эффективно держат границу и действуют на опережение, в том числе с помощью дронов, уничтожая врага еще до приближения к позициям.

Наиболее напряженной остается ситуация в Краснопольской, Эсманьской и Юнаковской громадах. По словам Демченко, России не удалось установить контроль или создать так называемую буферную зону.

В то же время оккупанты продолжают ежедневные обстрелы, используя артиллерию и беспилотники перед попытками штурмов.

К слову, накануне десантники 71-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВСУ отразили попытку российского прорыва в Сумской области с использованием нестандартной тактики: оккупанты пытались проникнуть через газовую трубу и атаковали на квадроциклах и мотоциклах. Украинские защитники вовремя обнаружили врага и нанесли ему потери.