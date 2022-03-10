Украинца подозревают в госизмене: передал оккупантам данные о расположении техники ВСУ

Мужчину взяли под стражу.

В Донецкой области взят под стражу житель города Дружковка, подозреваемый в государственной измене.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Следствие установило, что 25 февраля, мужчина осознавал, что началась российская агрессия, но предал свою страну. Из-за своей сестры, проживающей на территории страны-агрессора, он вступил в преступный сговор с представителем контролируемого РФ вооруженного формирования. В настоящее время подозреваемый в госизмене имел целью информировать врага о дислокации и перемещении подразделений Вооруженных Сил Украины в городе Дружковка.

В частности, 1 марта мужчина с помощью одного из мессенджеров передал врагу фото и собственноручно созданные схемы расположения военной техники ВСУ, а также блокпостов на территории города.

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