Украинцам из зоны боевых действий начали бесплатно раздавать продукты: что можно получить

Украинцам из зоны боевых действий начали бесплатно раздавать продукты: что можно получить

Правительство обеспечивает жителей населенных пунктов, оказавшихся на линии боевых действий, необходимыми продуктами питания.

В Украине начала действовать программа бесплатного обеспечения продуктами питания жителей населенных пунктов, находящихся в зоне боевых действий из-за нападения РФ.

Об этом 26 марта сообщил премьер Денис Шмыгаль.

Постановлением Кабмина утвержден порядок издания населению продовольственных товаров и перечень продуктов. При выдаче товаров население допустимое отклонение ±20%.

Денис Шмыгаль сообщил, что был сформирован список ключевых социальных продуктов: от круп и зерна до консервов и подсолнечного масла. Военные местные администрации будут подавать заявки, сколько нужно продуктов для каждого из таких городов.

Кроме того, для фасовки продуктовых наборов закупают 10 миллионов пластиковых пакетов с ручками вместимостью до 12 кг и 3 миллиона пакетов вместимостью до 3 кг.

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