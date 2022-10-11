Украинцам на примере объяснили, почему не нужно снимать и публиковать места "прилетов"

Служба безопасности Украины предостерегла граждан от публикаций в соцсетях кадров с мест "прилетов".
СБУ подчеркнула, что публикации с мест попадания могут использовать оккупанты во время корректировки дальнейших обстрелов.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Ваша "невинная" запись может быть использована не только российскими пропагандистами, но и российскими военными — которые, увидев последствия своих ударов, могут нанести их повторно и точнее", — говорят в СБУ.
Одного из "корректировщиков", распространившего видеозапись атаки дронов-камикадзе, где были четко видны масштабы поражения объекта критической инфраструктуры, задержала СБУ. По словам мужчины, его знакомые распространили видео в интернете. Затем запись использовали пропагандистские СМИ для проведения специальных информационно-психологических операций против Украины.
"Я осознаю, что мои видеоматериалы могли быть использованы в том числе для корректировки точности нанесения ударов", – признался он.
СБУ напомнила, что активно отрабатывают каждый случай распространения таких видео в Сети и за подобные действия предусмотрена уголовная ответственность.
Напомним, после нового обстрела Львова россиянами 11 октября 30% города снова без света. Мэр города Андрей Садовый призвал местных сделать запас воды.
Как сообщалось, корреспондент канала BBC проводил прямое включение из Киева и именно в этот момент раздался взрыв и стал виден черный дым.
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