Украинцам начнут выплачивать компенсации за разрушенное жилье, не дожидаясь репараций от РФ: когда это произойдет

Украинцам начнут выплачивать компенсации за разрушенное оккупантами жилье, не дожидаясь репараций от РФ, благодаря созданному Фонду по ликвидации последствий вооруженной агрессии России.

Об этом заявила глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк в эфире телеканала "Рада".

Она напомнила, что на прошедшем заседании парламент принял законопроект, которым создан Фонд по ликвидации последствий вооруженной агрессии РФ. Он будет наполняться денежными средствами арестованных активов российских банков и предприятий.

Шуляк говорит, что в фонде уже формируются первые деньги. По ее словам, использовать средства из фонда для компенсации людям за разрушенное жилье можно будет уже в этом году.

Так, на 2022 год в фонде в пределах бюджета заложено на эти цели 19 млрд грн, а на 2023 год — 35 млрд грн.

"Имея эти средства на руках можно начинать компенсации, не дожидаясь репарации от РФ. Люди, у которых нет домов, потому что Россия их разрушила, будут получать целевые средства в виде сертификатов, которые можно будет обменять на жилые площади. Мы не будем ограничивать наших граждан — они будут свободны сами выбирать населенный пункт, где будет расположено жилье", — сказала Шуляк.

Напомним, украинцы могут получить денежную компенсацию за разрушенное войной имущество. Кроме того, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что украинцам, начавшим восстанавливать разрушенное войной жилье за собственные средства, будут компенсированы расходы.

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко подробно объяснил, как в Украине происходит регистрация разрушенного или поврежденного во время войны жилья.

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