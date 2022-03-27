Украинцам напомнили о безопасной переписке в соцсетях в условиях войны: чего не стоит писать

Украинцам напомнили о безопасной переписке в соцсетях в условиях войны: чего не стоит писать

Враг пытается завладеть данными как в киберпространстве, так может и физически украсть смартфон.

В военное время для многих украинцев смартфон стал универсальным цифровым оружием в войне против агрессора, благодаря которому можно сообщить ВСУ о технике оккупанта, бороться с российской пропагандой или просто общаться со своими знакомыми в мессенджерах.

"Однако не забывайте правила безопасной переписки как в соцсетях, так и в мессенджерах", — предупреждают в Центре противодействия дезинформации.

Что не стоит присылать:

Не делитесь геолокацией! Вашим местонахождением, расположением украинских войск или складами хранения боеприпасов ВСУ. Все, что может прочесть в письмах ваш знакомый – может увидеть и враг!

Не пересылайте в мессенджерах и соцсетях пароли от банковских карт, гаджетов и т.п. Или используйте специальные программы зашифрованных мгновенных сообщений.

В целях безопасности не присылайте в мессенджеры информацию о передвижении врага, лучше сообщите об этом ВСУ через чатботы.

"Будьте внимательны и не забывайте о правилах безопасной переписки в соцсетях и мессенджерах, ставьте надежные пароли и берегите себя и близких", — говорится в сообщении.

Напомним, что Верховная рада Украины вводит уголовную ответственность за распространение информации о перемещении ВСУ. В частности, речь идет о фото и видео украинской техники и военных. Кроме того, сговор с оккупантами также будет наказываться лишением свободы.

Не помогайте врагу: как вести себя в соцсетях

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