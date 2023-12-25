Украинцам нужно понять неприятную вещь о мобилизации: военный аналитик рассказал о проблеме

По его словам, мы все это время сражаемся на фронте с меньшим количеством бойцов, чем наш враг.

Проблема Украины в том, что мы сражаемся с меньшим количеством бойцов, чем российские оккупанты. В то же время, компенсировать это пытаемся мобилизацией гражданских людей.

Об этом в рамках единого телемарафона рассказал военный аналитик Евгений Дикий.

По его словам, мы все это время сражаемся на фронте с меньшим количеством бойцов, чем наш враг.

“Нам нужно осознать одну достаточно неприятную, но весомую вещь. Мы все время пытаемся выехать на том, что наши бойцы гораздо лучше при том, что они также мобилизованы из гражданских людей. Абсолютное большинство наших бойцов не то что непрофессионалы, а вообще никогда оружие не держали. Но за счет мотивации и, скажем, общего уровня развития умственного и культурного, мы считаем, что наши бойцы лучше. Но ведь надо понимать, что насколько бы ни были лучше наши бойцы, но воевать все время с меньшим количеством людей, чем у врага”, — рассказал Евгений Дикий.

По его словам, если разница между технологиями такая, как у американской армии с "Талибаном", то тогда можно воевать в 10 раз меньшим количеством людей.

“К сожалению, мы с россиянами на одном технологическом уровне. Мы сражаемся оружием одного поколения, плюс-минус что-то лучше у нас, что-то лучше у них. А раз так, то нам нужно принять тот факт, что нам нужно выставить как минимум такое же количество бойцов на фронт, как выставляет наш враг. А если мы хотим с гарантией переломить ход войны, то нам нужно хотя бы раз за все время создать преимущество над врагом. Все те успехи, которые мы до сих пор добились, а они очень немалые, мы добились меньшими силами, чем у врага. Можно себе представить, насколько поменяется ход войны, если мы, наконец, создадим преимущество”, — подчеркнул военный аналитик.

Напомним, что Россия создала три новых полка для усиления оккупации Донбасса.

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