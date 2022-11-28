Украинцам объяснили, почему нужно экономить свет, и предупредили о дальнейших проблемах с электроэнергией

Дефицит в энергосистеме будет наблюдаться, даже когда ситуация стабилизируется, говорит Бутенко.

Украинцам следует экономить электроэнергию, чтобы специалисты могли быстрее восстановить разрушенные российскими оккупационными войсками энергосети.

Об этом заявил генеральный директор Государственного энерготрейдера "Энергетическая компания Украины" Виталий Бутенко в эфире информационного телемарафона.

Он отметил, что на обновление энергосистемы оказывает значительное влияние нагрузка в регионах. Поэтому украинцам и нужно экономить электроэнергию.

"Если нагрузка сильно увеличивается в одном городе, возникает напряжение в другом городе. Это также может стать проблемой для более быстрого обновления энергосистемы", — пояснил он.

Бутенко предупредил, что общее колебание дефицита в энергосистеме будет фиксироваться, даже когда ситуация будет стабильная.

Кроме того, он напомнил, что при подключении потребителей к электроэнергии в первую очередь подсоединяют критическую инфраструктуру. Гендиректор "Энергетической компании" заверил, что никаких личных привилегий нет.

Отключение света в Украине

В результате коварных обстрелов россиянами критической инфраструктуры Украины в регионах наблюдается сложная ситуация с электроснабжением, в последнее время украинцев даже предупреждают о возможном блэкауте. Дело в том, что в Украине - одна энергосистема. Если враг обстреливает энергообъекты в одной области, то страдает вся страна, и в результате приходится вводить экстренные отключения.

Так, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предупредил, что российские оккупационные войска могут устроить новые обстрелы объектов энергетики Украины в течение недели.

В свою очередь президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 27 ноября заявил, что текущая неделя может быть такой же сложной в плане ракетных обстрелов. Он призвал не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

"Мы понимаем, что террористы готовят новые удары. Мы это точно знаем. И пока у них есть ракеты, они не успокоятся, к сожалению", — сказал он.

Мэр Киева Владимир Кличко рассказал, что метро должно продолжить перевозить людей даже во время блэкаута, но как пункт обогрева не будет работать. В то же время школы и детские сады будут функционировать как пункты обогрева.

По словам Кличко, полной эвакуации в случае блэкаута не будет, возможен лишь частичный переезд отдельных категорий в пригород Киева.

Премьер-министр Денис Шмыгаль 27 ноября отчитался, что энергосистему Украины до конца минувшей недели энергетикам удалось стабилизировать. Дефицит мощностей был на уровне около 20%.

Для поддержки людей после массированных атак РФ власти оперативно развернули "Пункты незламности" в регионах Украины. В них безопасно, там можно погреться, выпить чаю, зарядить телефоны. Пункты работают круглосуточно и они бесплатные. ТСН.ua собрал адреса "Пунктов незламности" в регионах Украины.

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